Латыпов будет тренироваться у Каминского, Цветков – у Башкирова, Серохвостов, Халили, Гореева и Носкова – у Истомина. СБР объявил составы групп

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Юрий Каминский Сергей Башкиров Лариса Куклина Максим Цветков Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Александр Поварницын Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ильназ Мухамедзянов Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Артем Истомин Иван Колотов Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Александр Корнев Олег Домичек Денис Иродов Алина Кудисова Анастасия Гришина Анастасия Зырянова Кира Дюжева Юлия Шеллер Биатлон

Союз биатлонистов России объявил составы групп на подготовку к сезону-2023/24.

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов, Лариса Куклина.

Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева, Анна Грухвина.

Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

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6 комментариев

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Nevpont
Радует, что во все группы добавили перспективную молодёжь. Правильное решение
У Шашилова группа бегунков - Казакевич, Мекрюкова, Грухвина, Дюжева, Шеллер)
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encaro_one
Сливко бортанули или сама решила вне групп?
Миронову Шашилов и Истомин не притянули, ушла в закат.
Егоровой нет, никому не приглянулась.
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OnlyDendy
Логинов,Бабиков,Резцова,Нигматуллина,Миронова,Буртасова,Сливко, Юрлова вне групп. Вприципе ничего криминального нет, главное,чтобы на ЦСП были, а так если и этот сезон пропустят,то подстраиваться под группы смысла нет
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Daniyar8
Рад, что юниорок подтянули, при этом без Калининой. Шеллер и Дюжева скоростные, Гришина больше стрелок, а Зырянова выглядит более сбалансированной из них. Посмотрим, кто в предстоящем сезоне лучше себя проявит.
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OnlyDendy
Ответ encaro_one
Сливко бортанули или сама решила вне групп? Миронову Шашилов и Истомин не притянули, ушла в закат. Егоровой нет, никому не приглянулась.
У Падина, все равно следующий сезон снова мимо, так что смысл быть в группе
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encaro_one
Ответ OnlyDendy
Логинов,Бабиков,Резцова,Нигматуллина,Миронова,Буртасова,Сливко, Юрлова вне групп. Вприципе ничего криминального нет, главное,чтобы на ЦСП были, а так если и этот сезон пропустят,то подстраиваться под группы смысла нет
Список и есть те, что находятся на ЦСП. Те кто вне - не получают денежку и компенсации как сборник.
Ну обычно так, пусть и надо бумажки от МинСпорта от 1 июня дождаться.
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