Латыпов будет тренироваться у Каминского, Цветков – у Башкирова, Серохвостов, Халили, Гореева и Носкова – у Истомина. СБР объявил составы групп
Союз биатлонистов России объявил составы групп на подготовку к сезону-2023/24.
Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов, Лариса Куклина.
Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.
Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева, Анна Грухвина.
Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.
У Шашилова группа бегунков - Казакевич, Мекрюкова, Грухвина, Дюжева, Шеллер)
Миронову Шашилов и Истомин не притянули, ушла в закат.
Егоровой нет, никому не приглянулась.
Ну обычно так, пусть и надо бумажки от МинСпорта от 1 июня дождаться.