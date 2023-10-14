«Долго думал, что мне самому себе подарить на день рождения». Халили сделал предложение Гореевой, она ответила согласием

Биатлонисты Карим Халили и Анастасия Гореева станут мужем и женой.

Гореева опубликовала в соцсетях видео, на котором Халили делает ей предложение. Она ответила согласием.

«Долго думал, что мне самому себе подарить на день рождения (2 сентября – Sports.ru). Хочется, чтобы этот подарок остался со мной навсегда», – сказал Халили, вытащив обручальное кольцо.

В прошлом сезоне Халили и Гореева стали победителями общих зачетов Кубка России по биатлону.