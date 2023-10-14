«Долго думал, что мне самому себе подарить на день рождения». Халили сделал предложение Гореевой, она ответила согласием

Теги сборная России сборная России жен светская хроника фото Карим Халили Анастасия Гореева Биатлон

Биатлонисты Карим Халили и Анастасия Гореева станут мужем и женой.

Гореева опубликовала в соцсетях видео, на котором Халили делает ей предложение. Она ответила согласием.

«Долго думал, что мне самому себе подарить на день рождения (2 сентября – Sports.ru). Хочется, чтобы этот подарок остался со мной навсегда», – сказал Халили, вытащив обручальное кольцо.

В прошлом сезоне Халили и Гореева стали победителями общих зачетов Кубка России по биатлону.

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1 комментарий

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Andreir888
Милота дня!))) Дай бог ребятам, чтобы всё сложилось!!!
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