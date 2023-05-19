Логинов, Латыпов, Халили и еще 10 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования IBU
13 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования IBU.
Количество россиян в пуле сократилось – в прошлом сезоне их было 19.
В списке на сезон-2023/24 – Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко.
Поршнев, Поварницын, Носкова и Гореева не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне.
Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Зубарев, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Екатерина Глазырина, Анастасия Шевченко выбыли из пула.
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