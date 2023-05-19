Логинов, Латыпов, Халили и еще 10 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования IBU

Теги сборная России сборная России жен допинг IBU Александр Логинов Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Эдуард Латыпов Кристина Резцова Александр Поварницын Виктория Сливко Никита Поршнев Екатерина Носкова (Мошкова) Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Гореева Биатлон

13 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования IBU.

Количество россиян в пуле сократилось – в прошлом сезоне их было 19.  

В списке на сезон-2023/24 – Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Поршнев, Поварницын, Носкова и Гореева не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне.

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Зубарев, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Екатерина Глазырина, Анастасия Шевченко выбыли из пула. 

6 комментариев

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София Хайн
Ага, спортсменов забанили, но денежку за тесты гребут
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Биатлонная зима
Ага если разрешат выступать, кстати Саня Логинов последние этапы вообще не бегал
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тоторо
на казакевич с мироновой крест поставили?)
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Татьяна Бурова
Ответ Andrey Novikov
Это очень символично, значит за нашим биатлоном следят из Международного союза биатлонистов! Моли бы забить на Российский биатлон, нет проявляют заботу. Респект им!
Кстати в прошлом сезоне входило 19 чел, ,а н- р у Франции - 9. Так что каждый год кого- то включают , а кого- то наоборот. И следят всегда, не зря же взносы какие- то платим.
+3
-3
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