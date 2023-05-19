Логинов, Латыпов, Халили и еще 10 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования IBU

13 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования IBU.

Количество россиян в пуле сократилось – в прошлом сезоне их было 19.

В списке на сезон-2023/24 – , Александр Корнев, , , Никита Поршнев, Александр Поварницын, , , Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Поршнев, Поварницын, Носкова и Гореева не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне.

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Зубарев, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Екатерина Глазырина, Анастасия Шевченко выбыли из пула.