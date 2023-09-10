Анастасия Гореева: «Халили решил пройти пасьют в свое удовольствие, а в масс-старте не выступать и уже готовиться к чемпионату России»

Теги сборная России сборная России жен Карим Халили Анастасия Гореева Биатлон

Анастасия Гореева рассказала, почему Карим Халили не бежал масс-старт.

Ранее на этапе Кубка Содружества в Сочи Халили стал 14-м в спринте и 18-м в гонке преследования. 

«Карим немного приболел, когда мы приехали. Он долго думал, стоит ли здесь выходить на гонки.

Решил пройти гонку преследования в свое удовольствие, а в масс-старте не выступать и уже готовиться к чемпионату России», – сказала Гореева.  

Летний чемпионат России пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября. 

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