Андрей Падин: «Российские биатлонист готовы к стартам в горах, в случае допуска на КМ участие в соревнованиях не будет стрессом»

Тренер сборной России Андрей Падин рассказал о подготовке команды к сезону.

— Только что завершился сбор вашей группы в Ижевске. Подведите итоги, все ли прошло по плану?

— Да, все по плану. Здоровье спортсменок не подвело, все здоровые, все в боевом расположении духа. Поэтому сбор можно оценить на пятерочку, отработали просто великолепно.

— Куда команда отправится после Ижевска?

— Направляемся на высокогорный сбор в Сочи, там продолжим подготовку. В Ижевске был сбор, так скажем, врабатывающий под горный. На сегодняшний день, после прошедшего подготовительного периода, мы достаточно хорошо подняли аэробный потенциал спортсменов. Сейчас они находятся на хорошем уровне, поэтому не хотелось бы в этот период это растерять.

После Сочи у нас будет небольшой разгрузочный микроцикл в домашних условиях, и первого ноября мы стартуем на снегу в Тюмени, в Ханты мы планируем подъехать к соревнованиям.

— Сейчас наши биатлонисты соревнуются в России, не в горах. Можете подробнее объяснить, для чего нужна горная подготовка в этих условиях?

— Горный сбор нужен для повышения аэробного потенциала. В горы ездят не для того, чтобы выступать в горах, а потому что в условиях высокогорья происходит борьба организма с гипоксией, борьба со стрессом. Поэтому, чтобы увеличить свою работоспособность, ездим в горы. Высокогорные тренировки просто необходимы.

Есть ряд спортсменов, у которых на нагрузку в высокогорье есть хороший отклик. Есть те, у кого средний отклик, а у некоторых, бывает, и нет отклика, они могут провести тренировки в горах, но остаться на своем прежнем уровне.

— Если произойдет чудо, и после нового года наших биатлонистов пустят на международные старты, они смогут соревноваться в горах?

— Они достаточно хорошо подготовлены, для них участие в соревнованиях в горах не будет стрессом. Будут положительные эмоции, и они их еще больше подхлестнут к выступлению на международных стартах. А к горам они практически готовы, поэтому ничего такого страшного нет, — сказал .