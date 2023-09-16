Елизавета Каплина: «Настраивалась в основном на стрельбу, но и ход не подвел»

Елизавета Каплина высказалась о победе в спринте на летнем чемпионате России.

«В Сочи (на Кубке Содружества) я неплохо смотрелась ходом, но подводила стрельба. Здесь настраивалась в основном на стрельбу, но и ход не подвел. Ориентировалась по Насте Гореевой, сзади не смотрела ни на кого.

Первый промах – это моя слабость и ошибка. Постоянно я быстро завожу, не концентрируюсь, а потом уже начинаю работать. Поторопилась. А на стойке сконцентрировалась больше на стрельбе, немного тихушничала даже. И попала все.

Идет все своим чередом, готовимся к зимним стартам. По сезону надеюсь выступать стабильно – в тройке, в шестерке.

Кубок мира? Бывают моменты, когда немного уже опускаются руки, но находим в себе силы и продолжаем работать. Тренеры нам всегда говорят: мы вернемся, мы вернемся. Это дает мотивацию», – сказала в эфире «Матч ТВ».