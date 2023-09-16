Ирина Казакевич: «Стрельба всегда может быть лучше. С одним штрафом сегодня можно было мечтать о победе»

Теги сборная России жен чемпионат России по летнему биатлону Ирина Казакевич Матч ТВ Биатлон

Ирина Казакевич оценила выступление в спринте на летнем чемпионате России в Тюмени.

Казакевич стала в гонке третьей, победу одержала Елизавета Каплина. 

«В целом неплохой результат. Конечно, можно было где-то отбить эти 7 секунд. Вот, наверное, здесь где-то недовольство. Стрельба всегда может быть лучше. С одним штрафом сегодня можно было мечтать о победе.

Погода очень классная. Наверное, привезли ее с собой из Сочи.

Наверное, завтра будет больше болельщиков, но все равно мы рады, что хоть кто-то есть. По трассе подбадривают тренеры, а также есть немножко людей», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». 

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