Ирина Казакевич: «Стрельба всегда может быть лучше. С одним штрафом сегодня можно было мечтать о победе»

Ирина Казакевич оценила выступление в спринте на летнем чемпионате России в Тюмени.

стала в гонке третьей, победу одержала Елизавета Каплина.

«В целом неплохой результат. Конечно, можно было где-то отбить эти 7 секунд. Вот, наверное, здесь где-то недовольство. Стрельба всегда может быть лучше. С одним штрафом сегодня можно было мечтать о победе.

Погода очень классная. Наверное, привезли ее с собой из Сочи.

Наверное, завтра будет больше болельщиков, но все равно мы рады, что хоть кто-то есть. По трассе подбадривают тренеры, а также есть немножко людей», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».