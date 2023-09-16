Кристина Резцова: » У любого спроси – каждый хочет выехать на международные старты, и я в том числе. Но есть как есть, я уже смирилась с этим»

Кристина Резцова оценила выступление в спринте на летнем чемпионате России.

Спортсменка заняла в гонке 22-е место.

«Эмоции только положительные, несмотря на результат. Моя цель была – пробежать, кайфануть, побыть в этой атмосфере, насладиться. Было тяжело, но так и должно быть.

Я не планировала здесь стартовать, но решила, что лучшая тренировка – это соревнования. В принципе, я знаю куда расти, к зиме все будет. Ставлю прицел на декабрь.

Отберется ли в сборную Финляндии? Там нет такой конкуренции, как в России, там намного проще это сделать. Другой вопрос в том, как она готовилась, как у нее нервы были потрепаны этим переходом. Думаю, что на Кубок мира она отберется, я в это верю. Буду за нее болеть и переживать.

Завидую ли я? У любого спроси – каждый хочет выехать на международные старты, и я в том числе. Но есть как есть, я уже смирилась с этим. Буду работать здесь так, чтобы когда нас уже выпустили – быть на голову выше уже и их», – сказала в эфире «Матч ТВ».