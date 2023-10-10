Директор сборной Франции о возвращении Симон: «Обсуждать неспортивные моменты мы больше не хотим»

Теги сборная Франции жен происшествия Стефан Бутье Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Биатлон

Директор сборной Франции не стал комментировать скандал вокруг Жюлии Симон.

Накануне биатлонистка возобновила тренировки со сборной Франции в Преманоне. До этого она пропустила несколько сборов из-за начала расследования – спортсменку подозревали в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

«У нас есть спортивные задачи. Обсуждать неспортивные моменты мы вообще больше не хотим. Мы здесь только для того, чтобы говорить о спорте.

Мы пока не можем оценить, отстает ли она (Симон) от других спортсменов по уровню подготовки. Узнаем это на первом этапе Кубка мира», – сказал директор французской команды Стефан Бутье.

Первый этап Кубка мира начнется 25 ноября в шведском Эстерсунде.

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