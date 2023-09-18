Жюлия Симон в октябре намерена вернуться в сборную Франции

Теги сборная Франции жен Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Биатлон

Жюлия Симон в октябре намерена вернуться в сборную Франции по биатлону.

На следующей неделе Симон пропустит очередной сбор команды в Бессане. Сообщалось, что против нее расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами, причем один из исков подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше. Сама Симон отвергала обвинения.

«Возможно, вернусь в октябре. Я выполняю ту же самую работу, будь то в сборной или дома, но мне не терпится посмотреть на себя в условиях конкуренции, на скорость своей стрельбы и на все вещи, которые ты упускаешь, когда тренируешься в одиночку. Хочу посмотреть, на каком этапе нахожусь, потому что мне не с кем сравнивать.

Не думаю, что за один сезон я растеряла свой уровень. Для возвращения потребуется время, а когда ты тренируешься один, то немного теряешь ритм», – сказала Симон, которая является действующим победителем Кубка мира.

Лучшей биатлонистке мира грозит 5 лет тюрьмы? Ее обвиняют в мошенничестве с кредиткой подруги по команде

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Костыгин
Ложечки нашлись?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий