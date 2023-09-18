Жюлия Симон в октябре намерена вернуться в сборную Франции по биатлону.

На следующей неделе Симон пропустит очередной сбор команды в Бессане. Сообщалось, что против нее расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами, причем один из исков подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше. Сама Симон отвергала обвинения.

«Возможно, вернусь в октябре. Я выполняю ту же самую работу, будь то в сборной или дома, но мне не терпится посмотреть на себя в условиях конкуренции, на скорость своей стрельбы и на все вещи, которые ты упускаешь, когда тренируешься в одиночку. Хочу посмотреть, на каком этапе нахожусь, потому что мне не с кем сравнивать.

Не думаю, что за один сезон я растеряла свой уровень. Для возвращения потребуется время, а когда ты тренируешься один, то немного теряешь ритм», – сказала Симон, которая является действующим победителем Кубка мира.

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