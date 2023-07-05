Победительница общего зачета Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами

Французская биатлонистка Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами.

Одно из исковых заявлений на Симон было подано членом штаба французской сборной по биатлону, второе – олимпийской чемпионкой Жюстин Брезаз-Буше.

В иске Брезаз-Буше говорится, что Симон использовала ее кредитку во время прошлогоднего биатлонного фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро. Брезаз-Буше обратилась с жалобой во Французскую федерацию лыжного спорта, но до зимы никаких расследований не проводилось, из-за чего Жюстин подала иск.

В мае федерация провела дисциплинарное заседание по делу Симон, но никаких решений принято не было.

На данный момент Симон имеет право принимать участие в сборах с командой. По информации Nordicmag, это в ее планы не входит.

Обвинения в использовании не принадлежащих ей карт биатлонистка отрицает.

Симон – двукратная чемпионка мира. В прошлом сезоне одержала победу в общем зачете Кубка мира.