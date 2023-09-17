Летний биатлон. Чемпионат Франции. Фийон-Майе и Жанмонно выиграли гонки преследования, Жаклен и Мишелон – 2-е, Симон – 4-я, Брезаз-Буше – 7-я
Кентен Фийон-Майе и Лу Жанмонно выиграли пасьюты на летнем чемпионате Франции.
Летний биатлон
Ла-Фекла
Гонки преследования
Женщины
1. Лу Жанмонно – 28.06,1 (1)
2. Осеан Мишелон – 2.42,5 (4)
3. Жилонн Гигонна – 3.01,0 (3)
4. Жюлия Симон – 3.28,3 (4)
5. Фани Бертран – 3.37,7 (1)
6. Лиза Сибершико – 4.00,7 (1)
7. Жюстин Брезаз-Буше – 4.09,6 (9)
8. Камиль Бене – 4.32,3 (2)
Мужчины
1. Кентен Фийон-Майе – 30.11,1 (3)
2. Эмильен Жаклен – 15,8 (4)
3. Фабьен Клод – 1.05,6 (5)
4. Эрик Перро – 1.33,0 (6)
5. Эмильен Клод – 1.40,6 (7)
6. Корентен Жакоб – 1.42,0 (2)
7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.44,4 (5)
8. Антонин Гигонна – 2.23,7 (5)
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