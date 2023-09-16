Летний биатлон. Чемпионат Франции. Жанмонно и Эмильен Клод выиграли спринты, Брезаз-Буше и Жаклен – 2-е, Симон и Фийон-Майе – 4-е
Лу Жанмонно победила в спринте на чемпионате Франции по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Франции
Ла-Фекла
Спринт
Женщины
1. Лу Жанмонно – 20.40,3 (3)
2. Жюстин Брезаз-Буше – 5,1 (2)
3. Жилонн Гигонна – 29,4 (1)
4. Жюлия Симон – 38,5 (3)
5. Селия Энафф – 48,6 (0)
6. Осеан Мишелон – 48,7 (3)
Мужчины
1. Эмильен Клод – 22.40,9 (0)
2. Эмильен Жаклен – 19,1 (1)
3. Эрик Перро – 21,9 (2)
4. Кентен Фийон-Майе – 22,9 (1)
5. Фабьен Клод – 30,0 (2)
6. Тео Гиро Пуайо – 35,8 (1)
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