«Приключения Шурика. Операция Терскол». Логинов и Бабиков показали тренировку в горах

Теги сборная России видео Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Александр Логинов и Антон Бабиков показали видео с тренировки в горах.

Чемпионы мира по биатлону выложили ролик в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов», который также ведет Александр Поварницын. Спортсмены находятся на самоподготовке.

«Приключения Шурика. Операция Терскол. В новом месте нам очень важно отслеживать реакцию организма на высоту и нагрузки, поэтому тут редко можно показать тренировки с высокой интенсивностью, но вот показать вам красоту этого сбора и, быть может, подтолкнуть вас к путешествию! Это пожалуйста», – говорится в публикации.

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2 комментария

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Анатолий К
Путешествуют с пользой!
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Amalia77
Удачи, парни!
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