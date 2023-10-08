«Приключения Шурика. Операция Терскол». Логинов и Бабиков показали тренировку в горах

Александр Логинов и Антон Бабиков показали видео с тренировки в горах.

Чемпионы мира по биатлону выложили ролик в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов», который также ведет Александр Поварницын. Спортсмены находятся на самоподготовке.

«Приключения Шурика. Операция Терскол. В новом месте нам очень важно отслеживать реакцию организма на высоту и нагрузки, поэтому тут редко можно показать тренировки с высокой интенсивностью, но вот показать вам красоту этого сбора и, быть может, подтолкнуть вас к путешествию! Это пожалуйста», – говорится в публикации.

ВИДЕО