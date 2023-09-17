Антон Бабиков: «План на сезон – стабильно выступать, смотреть на свое самочувствие, анализировать свою деятельность»

Биатлонист Антон Бабиков объяснил причину ухода на самоподготовку.

В межсезонье Бабиков ушел на самоподготовку в группу с Александром Поварницыным и Александром Логиновым. Они тренируются у Дмитрия Шукаловича.

«В первую очередь хотели продолжать работать с тренером, который работал с нами последние годы. Его не хотели видеть в нашей команде в сборной, но мы понимаем, что в нашем возрасте нельзя просто течь по течению и говорить: ну, ладно, пусть так и будет.

Пришлось принять такое решение, нисколько о нем не жалею», – сказал Бабиков.

«План на сезон – стабильно выступать, смотреть на свое самочувствие, анализировать свою деятельность. Глядя на конкуренцию сейчас, понимаешь, что если все будет складываться, то будут результаты.

Мы просто любим свою работу, и, надеюсь, не зря ей столько времени уделяем.

Я себя уже видел на Олимпиаде, поэтому почему бы еще раз не посмотреть на это? Главное продолжать тренироваться и реализовывать свой потенциал, а остальное от меня не зависит», – цитирует ТАСС.