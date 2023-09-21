Юрий Каминский: «Уходы на самоподготовку связаны с поиском внутреннего комфорта. А поиски результата остаются на втором плане»

Тренер Юрий Каминский рассказал о сложностях тренировок на самоподготовке.

— Вам интересно наблюдать за , и , ушедшими на самостоятельную подготовку? Мне кажется, это очень неплохой опыт в плане перспективы собственной тренерской работы.

— Тоже так же подумал, кстати говоря. Если они захотят работать наставниками.

— А в чем заключаются подводные камни в плане собственных выступлений, на ваш взгляд?

— Я, вообще-то, всегда говорю, что любой средний тренер сработает лучше, чем хороший спортсмен. Некоторые вещи часто видятся со стороны совершенно по-другому. Мы, тренеры, много со спортсменами общаемся на предмет того, чтобы понять внутреннее состояние человека, его ощущения. Для меня, например, это очень важно, потому что отражает то, что я не вижу глазами.

Чем хорош тот же Латыпов: он умеет достаточно точно донести до тренера свои ощущения. Когда есть взаимодействие тренер — спортсмен, это позволяет более точно провести экспресс-анализ, вникнуть в тонкости. Например, понять, как работают мышечные группы, сопряжение их между собой. Скорректировав какие-то вещи, мы можем выиграть время.

Спортсмены, работая самостоятельно, анализируют собственную работу, возможно, даже больше. Но шансы на то, чтобы принять квалифицированное решение, все-таки более высоки у тренера. Хотя бы в силу большего опыта и знаний. Да, ребятам помогает Дмитрий Шукалович, но я и сам в свое время успел поработать «по переписке», знаю, что это такое, и неплохо понимаю нюансы. Тот же мне сказал, что одному тренироваться тяжело. Он пробовал — весь август провел на самостоятельной подготовке.

К сожалению, думаю, что уходы на самоподготовку тоже связаны с поиском внутреннего комфорта. А поиски результата остаются на втором плане, – сказал .