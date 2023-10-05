Томмазо Джакомель: «Если ты думаешь только о биатлоне, рано или поздно произойдет выгорание. А для достижения целей необходимо спокойствие»

Теги сборная Италии Томмазо Джакомель Биатлон

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель рассказал об отношении к спорту.

«Когда я был юниором, я был сосредоточен только на биатлоне, и это была ошибка. Теперь в свободное время я всегда стараюсь отвлечься. 

Я живу с девушкой, мы гуляем с друзьями, играем в карты, развлекаемся. Если ты думаешь только о биатлоне, рано или поздно произойдет выгорание. А для достижения целей необходимо спокойствие. 

Например, я люблю теннис. Смотрел US Open буквально ночами напролет.

Теннис – прекрасное упражнение для мозга, как и биатлон. Технически мы все способны стрелять на ноль. В теннисе у кого-то хороший удар справа, у кого-то – слева, кто-то берет хорошей подачей, но в самых важных моментах решающую роль играет голова

Последние годы на тренировках у меня было много взлетов и падений, но этим летом все стало гораздо стабильнее. Последовательность – ключ к успеху, и теперь у меня больше уверенности.

Мне уже удалось отстрелять на ноль в спринте, но гонки с четырьмя рубежами мне еще не удавались. Это одна из моих следующих целей. 

Я люблю все виды гонок, но если бы у меня был выбор, я бы предпочел победить в пасьюте, потому что там борьба идет против 60 лучших. Я бы хотел победить на глазах у своих болельщиков в Антхольце или Ле Гран-Борнане. 

Не думаю, что смогу победить в общем зачете до 2026 года, но завоевать олимпийскую медаль было бы здорово. А уже потом я попытаюсь взять Большой хрустальный глобус. 

Сегодня с Йоханнесом Бо непросто бороться, но несмотря на это, я надеюсь, он продолжит соревноваться, потому что конкуренция – это здорово», – сказал Джакомель.

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