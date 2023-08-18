Лагрейд, Фийон-Майе, Вирер, Симон и Брезаз-Буше выступят на фестивале Мартена Фуркада в Анси
Стал известен список участников лыжероллерного фестиваля Мартена Фуркада.
Турнир по летнему биатлону пройдет 2 сентября в Анси.
Женщины: Доротея Вирер (Италия), Жюстин Брезаз-Буше (Франция), Лена Хекки-Гросс (Швейцария), Ванесса Фойгт (Германия), Маркета Давидова (Чехия), Лиза Тереза Хаузер (Австрия), Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия), Жюлия Симон (Франция), Лиза Виттоцци (Италия).
Мужчины: Теро Сеппяля (Финляндия), Кентен Фийон-Майе (Франция), Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия), Томмазо Джакомель (Италия), Михал Крчмарж (Чехия), Бенедикт Долль (Германия), Эмильен Жаклен (Франция), Фабьен Клод (Франция), Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия).
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