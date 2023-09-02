Расписание фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival-2023
2 сентября в Анси пройдет фестиваль Мартена Фуркада Nordic Festival-2023.
Анси, Франция
2 сентября
Лыжероллеры, масс-старт на выбывание, женщины
15:45 (квалификация – 15:05)
Участницы: Алина Майер (Швейцария), Дельфин Клодель (Франция), Федерика Санфилиппо (Италия), Флора Дольчи (Франция), Ясми Йоенсуу (Финляндия), Ясмин Кахара (Финляндия), Жюльетт Дюкордо (Франция), Лорен Йортберг (США), Лена Кентен (Франция), Мелисса Гал (Франция), Патриция Эйдука (Латвия), Тереза Штадлобер (Австрия), Виктория Карл (Германия).
Биатлон, масс-старт, женщины
17:05 (стрелковый турнир – 16:30)
Участницы: Доротея Вирер (Италия), Жюстин Брезаз-Буше (Франция), Лена Хекки-Гросс (Швейцария), Ванесса Фойгт (Германия), Маркета Давидова (Чехия), Лиза Тереза Хаузер (Австрия), Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия), Жюлия Симон (Франция), Лиза Виттоцци (Италия).
Биатлон, масс-старт, мужчины
17:55 (стрелковый турнир – 16:30)
Участники: Теро Сеппяля (Финляндия), Кентен Фийон-Майе (Франция), Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия), Томмазо Джакомель (Италия), Себастьян Штальдер (Швейцария), Бенедикт Долль (Германия), Эмильен Жаклен (Франция), Фабьен Клод (Франция), Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия).
Лыжероллеры, масс-старт на выбывание, мужчины
18:45 (квалификация – 15:05)
Участники: Арно Шотам (Франция), Франческо де Фабиани (Италия), Уго Лапалю (Франция), Джеймс Клунье (Великобритания), Яник Рибли (Швейцария), Жюль Шаппа (Франция), Люка Шанава (Франция), Михал Новак (Чехия), Рено Же (Франция), Тео Шели (Франция).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Год назад наблюдали всё вживую, было классно!!!
https://youtu.be/A6Qhtdeyscg