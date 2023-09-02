Расписание фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival-2023

Теги сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен сборная Чехии сборная Италии сборная Италии жен сборная Финляндии жен сборная Италии сборная Италии жен сборная Швейцарии Мартен Фуркад Доротея Вирер сборная Чехии жен сборная Финляндии сборная Швейцарии жен сборная Австрии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная Швейцарии Бенедикт Долль Федерика Санфилиппо сборная Франции сборная США жен сборная Австрии жен сборная Франции жен лыжероллеры Ветле Шостад Кристиансен Лиза Тереза Хаузер Кентен Фийон-Майе Виктория Карл Тереза Штадлобер Лиза Виттоцци Фабьен Клод Эмильен Жаклен Жюстин Брезаз-Буше сборная Великобритании сборная Швейцарии жен Жюлия Симон Лена Хекки-Гросс Ингрид Ланмарк Тандревольд Франческо де Фабиани Маркета Давидова Рено Же Люка Шанава Ванесса Фойгт Теро Сеппяля Флора Дольчи Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Себастьян Штальдер Джеймс Клунье Жюль Шаппа Nordic Festival Дельфин Клодель Яник Рибли Алина Майер Уго Лапалю Михал Новак Патриция Эйдука Ясми Йоенсуу Лена Кентен Арно Шотам Мелисса Гал сборная Латвии жен расписание турниров Ясмин Кахара Жюльетт Дюкордо Лорен Йортберг Тео Шели Биатлон

2 сентября в Анси пройдет фестиваль Мартена Фуркада Nordic Festival-2023.

Nordic Festival

Анси, Франция

2 сентября

Лыжероллеры, масс-старт на выбывание, женщины

15:45 (квалификация – 15:05)

Участницы: Алина Майер (Швейцария), Дельфин Клодель (Франция), Федерика Санфилиппо (Италия), Флора Дольчи (Франция), Ясми Йоенсуу (Финляндия), Ясмин Кахара (Финляндия), Жюльетт Дюкордо (Франция), Лорен Йортберг (США), Лена Кентен (Франция), Мелисса Гал (Франция), Патриция Эйдука (Латвия), Тереза Штадлобер (Австрия), Виктория Карл (Германия).

Биатлон, масс-старт, женщины

17:05 (стрелковый турнир – 16:30)

Участницы: Доротея Вирер (Италия), Жюстин Брезаз-Буше (Франция), Лена Хекки-Гросс (Швейцария), Ванесса Фойгт (Германия), Маркета Давидова (Чехия), Лиза Тереза Хаузер (Австрия), Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия), Жюлия Симон (Франция), Лиза Виттоцци (Италия).

Биатлон, масс-старт, мужчины

17:55 (стрелковый турнир – 16:30)

Участники: Теро Сеппяля (Финляндия), Кентен Фийон-Майе (Франция), Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия), Томмазо Джакомель (Италия), Себастьян Штальдер (Швейцария), Бенедикт Долль (Германия), Эмильен Жаклен (Франция), Фабьен Клод (Франция), Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия).

Лыжероллеры, масс-старт на выбывание, мужчины

18:45 (квалификация – 15:05)

Участники: Арно Шотам (Франция), Франческо де Фабиани (Италия), Уго Лапалю (Франция), Джеймс Клунье (Великобритания), Яник Рибли (Швейцария), Жюль Шаппа (Франция), Люка Шанава (Франция), Михал Новак (Чехия), Рено Же (Франция), Тео Шели (Франция).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maria_K
Здорово, молодец Мартенчик! Всем удачи!
Год назад наблюдали всё вживую, было классно!!!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vic_1967
Ответ Maria_K
Здорово, молодец Мартенчик! Всем удачи! Год назад наблюдали всё вживую, было классно!!!
Маша, тебя можно поймать только по тегу Мартан Фуркад....))) Надо всего лишь написать его на любом заборе и залечь рядом в кустах. Рано или поздно ты появишься. Можно даже не разбрасывать еду...))))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MagnusEinar
Норвегия летние лыжи и биатлон фестиваль БЛИНК забег в гору Люсефьорд на фоне прекрасной природы
https://youtu.be/A6Qhtdeyscg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Томилин
А что же Россия?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandr$BvB09
онлайн-трансляция будет на Youtube канале "AnySpaceTV" https://www.youtube.com/live/37_Mc9SkQuI?si=4VWUruYNnGx4oxnX
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий