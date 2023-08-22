«Ничего не сломал, не считая шлема, 7 швов на лице и множества ссадин». Джакомель о падении во время тренировки

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель сообщил о травмах на тренировке.

«Во вторник мне пришлось несладко после падения на горном велосипеде. Ничего не сломал, не считая моего шлема, 7 швов на лице, а также множества ссадин на моем правом плече и спине...

Могло быть намного хуже!» – написал в сторис Джакомель, чьи слова цитирует Ski-Nordique.

Джакомель – двукратный призер чемпионатов мира. 2 сентября он планирует выступить на фестивале Мартена Фуркада в Анси.