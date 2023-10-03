Бенедикт Долль: «Я уверен, что не буду участвовать в Олимпийских играх-2026. Иногда мне сложно искать мотивацию»

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль не планирует выступать на Олимпиаде-2026.

«Я уверен, что не буду участвовать в Олимпийских играх. Мне жаль, ведь Игры в Пекине и Пхенчхане – это не совсем то... Все-таки это не родина лыж и зимних видов спорта. Я немного расстроен, что мне так и не довелось выступить на Олимпиаде в Европе.

Я старею, ха-ха! Иногда мне сложно искать мотивацию и, с другой стороны, хочется посвятить себя чему-нибудь еще в жизни. Возможно, у меня появится еще больше детей.

Сейчас в течение года я примерно по 20 недель нахожусь вне дома, и это довольно много. Все труднее и труднее покидать родной город и семью, отправляться на сборы, на соревнования.

Это было классное время, но хотелось бы заниматься чем-то другим и весь год проводить дома», – сказал чемпион мира 2017 года в спринте.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.