Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс и Наврат выиграли короткие индивидуальные гонки, Долль – 3-й

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Биатлонистка Пройс выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате Германии.

Летний биатлон

Чемпионат Германии

Рупольдинг

Короткая индивидуальная гонка

Женщины

1. Франциска Пройс – 37.11,3 (2)

2. Юлия Кинк – 26,1 (3)

3. Юлия Фоглер – 1.40,0

4. Лиза Мария Шпарк – 2.05,3 (4)

5. Янина Хеттих-Вальц – 2.37,5 (4)

6. Стефани Шерер – 2.51,8 (4)

Мужчины

1. Филипп Наврат – 39.13,6 (2)

2. Маттиас Дорфер – 7,3 (1)

3. Бенедикт Долль – 20,8 (3)

4. Йоханнес Донхаузер – 23,3 (2)

5. Роман Реес – 36,7 (1)

6. Йоханнес Кюн – 37,5 (2)

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