Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс и Наврат выиграли короткие индивидуальные гонки, Долль – 3-й
Биатлонистка Пройс выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате Германии.
Летний биатлон
Чемпионат Германии
Рупольдинг
Короткая индивидуальная гонка
Женщины
1. Франциска Пройс – 37.11,3 (2)
2. Юлия Кинк – 26,1 (3)
3. Юлия Фоглер – 1.40,0
4. Лиза Мария Шпарк – 2.05,3 (4)
5. Янина Хеттих-Вальц – 2.37,5 (4)
6. Стефани Шерер – 2.51,8 (4)
Мужчины
1. Филипп Наврат – 39.13,6 (2)
2. Маттиас Дорфер – 7,3 (1)
3. Бенедикт Долль – 20,8 (3)
4. Йоханнес Донхаузер – 23,3 (2)
5. Роман Реес – 36,7 (1)
6. Йоханнес Кюн – 37,5 (2)
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