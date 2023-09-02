Nordic Festival. Лагрейд, Кристиансен, Фийон-Майе, Жаклен, Долль пробегут масс-старт

2 сентября на фестивале Мартена Фуркада мужчины выступят в масс-старте.

Анси, Франция

Мужчины

Масс-старт

Начало стрелкового турнира – 16.30 по московскому времени, начало гонки – 17.55 по московскому времени.

Участники

(Финляндия)

(Франция)

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

(Италия)

Эрик Перро (Франция)

(Германия)

(Франция)

(Франция)

(Норвегия)

Себастьян Штальдер (Швейцария) снялся из-за болезни.