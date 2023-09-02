Nordic Festival. Лагрейд, Кристиансен, Фийон-Майе, Жаклен, Долль пробегут масс-старт

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швейцарии сборная Финляндии Бенедикт Долль Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Теро Сеппяля Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Себастьян Штальдер Эрик Перро Nordic Festival Биатлон

2 сентября на фестивале Мартена Фуркада мужчины выступят в масс-старте.

Nordic Festival

Анси, Франция

Мужчины

Масс-старт

Начало стрелкового турнира – 16.30 по московскому времени, начало гонки – 17.55 по московскому времени. 

Участники

Теро Сеппяля (Финляндия)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Томмазо Джакомель (Италия)

Эрик Перро (Франция)

Бенедикт Долль (Германия)

Эмильен Жаклен (Франция)

Фабьен Клод (Франция)

Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Себастьян Штальдер (Швейцария) снялся из-за болезни.

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1 комментарий

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MagnusEinar
Норвегия Саннес летний биатлон Фестиваль БЛИНК соревнование по стрельбе только мои видео
https://youtu.be/QUAZZE8jcb0
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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