Nordic Festival. Лагрейд, Кристиансен, Фийон-Майе, Жаклен, Долль пробегут масс-старт
2 сентября на фестивале Мартена Фуркада мужчины выступят в масс-старте.
Анси, Франция
Мужчины
Масс-старт
Начало стрелкового турнира – 16.30 по московскому времени, начало гонки – 17.55 по московскому времени.
Участники
Теро Сеппяля (Финляндия)
Кентен Фийон-Майе (Франция)
Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
Томмазо Джакомель (Италия)
Эрик Перро (Франция)
Бенедикт Долль (Германия)
Эмильен Жаклен (Франция)
Фабьен Клод (Франция)
Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
Себастьян Штальдер (Швейцария) снялся из-за болезни.
https://youtu.be/QUAZZE8jcb0