Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс и Долль победили в спринтах, Шнайдер и Наврат – 2-е, Кюн – 7-й
Франциска Пройс и Бенедикт Долль выиграли спринты на летнем чемпионате Германии.
Чемпионат Германии по летнему биатлону
Рупольдинг
9 сентября
Спринт
Женщины
1. Франциска Пройс – 20.18,3 (0)
2. София Шнайдер – 25,7 (2)
3. Стефани Шерер – 26,9 (0)
4. Янина Хеттих-Вальц – 35,8 (1)
5. Юлия Кинк – 40,0 (2)
6. Марина Заутер – 58,5 (0)
7. Юлиане Фрювирт – 1.06,3 (1)
8. Ванесса Фойгт – 1.11,1 (2)
Мужчины
1. Бенедикт Долль – 24.25,1 (2)
2. Филипп Наврат – 13,7 (3)
3. Йоханнес Донхаузер – 18,6 (2)
4. Юстус Штрелов – 21,7 (1)
5. Маттиас Дорфер – 31,2 (1)
6. Филипп Хорн – 45,1 (4)
7. Йоханнес Кюн – 56,5 (4)
8. Леонард Пфунд – 1.02,2 (1)
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