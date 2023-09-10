Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс и Долль победили в спринтах, Шнайдер и Наврат – 2-е, Кюн – 7-й

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Франциска Пройс и Бенедикт Долль выиграли спринты на летнем чемпионате Германии.

Чемпионат Германии по летнему биатлону

Рупольдинг

9 сентября

Спринт

Женщины

1. Франциска Пройс – 20.18,3 (0)

2. София Шнайдер – 25,7 (2)

3. Стефани Шерер – 26,9 (0)

4. Янина Хеттих-Вальц – 35,8 (1)

5. Юлия Кинк – 40,0 (2)

6. Марина Заутер – 58,5 (0)

7. Юлиане Фрювирт – 1.06,3 (1)

8. Ванесса Фойгт – 1.11,1 (2)

Мужчины

1. Бенедикт Долль – 24.25,1 (2)

2. Филипп Наврат – 13,7 (3)

3. Йоханнес Донхаузер – 18,6 (2)

4. Юстус Штрелов – 21,7 (1)

5. Маттиас Дорфер – 31,2 (1)

6. Филипп Хорн – 45,1 (4)

7. Йоханнес Кюн – 56,5 (4)

8. Леонард Пфунд – 1.02,2 (1)

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