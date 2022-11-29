Бенедикт Долль: «Я завершу карьеру либо после этого сезона, либо после следующего. Приму решение в конце зимы»

Чемпион мира по биатлону заявил, что завершит спортивную карьеру после этого сезона или следующего.

«Я завершу карьеру либо после этого сезона, либо после следующего. Приму решение в конце этой зимы. Но я почти уверен, что не буду выступать на Олимпиаде-2026. Я просто хочу заняться чем-то другим – очень вероятно, что это не будет иметь никакого отношения к биатлону.

Мне очень интересна техническая сфера, электроника, IT, системы умного дома. Это действительно мое хобби – и такая вещь, где я могу активно вносить свой вклад в борьбу с изменением климата, а не только постами в соцсетях вроде: эй, ребята, не забывайте экономить энергию», – сказал Долль.