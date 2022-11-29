Бенедикт Долль: «Я завершу карьеру либо после этого сезона, либо после следующего. Приму решение в конце зимы»

Теги сборная Германии Бенедикт Долль Олимпиада-2026 Экология Биатлон

Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль заявил, что завершит спортивную карьеру после этого сезона или следующего.

«Я завершу карьеру либо после этого сезона, либо после следующего. Приму решение в конце этой зимы. Но я почти уверен, что не буду выступать на Олимпиаде-2026. Я просто хочу заняться чем-то другим – очень вероятно, что это не будет иметь никакого отношения к биатлону.

Мне очень интересна техническая сфера, электроника, IT, системы умного дома. Это действительно мое хобби – и такая вещь, где я могу активно вносить свой вклад в борьбу с изменением климата, а не только постами в соцсетях вроде: эй, ребята, не забывайте экономить энергию», – сказал Долль.

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