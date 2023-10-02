Легков о ситуации в Уфе: «Я смотрю на это со стороны как на шоу. В моей лыжной практике у нас всегда были лыжероллеры»

Теги Александр Легков Союз биатлонистов России летний биатлон Чемпионат России среди юношей и девушек Биатлон

Александр Легков сравнил с шоу ситуацию с лыжероллерами в Уфе.

В сентябре сообщалось, что организаторы юношеского первенства России по летнему биатлону не обеспечили участников лыжероллерами. Пресс‑атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов заявил, что контрагент привез на турнир роллеры ненадлежащего качества.

«Я смотрю на это со стороны как на шоу. Одни делают, другие комментируют, третьи отвечают.

В моей лыжной практике, когда мы приезжали на всероссийские летние соревнования, у нас всегда были лыжероллеры. Не думаю, что сейчас проблема найти роллеры, и сделать так, чтобы они были в нужном месте. Не важно – речь о юношах, юниорах или взрослых.

Если бы я был больше в теме, я бы сказал, кто виноват», – заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Солотина
Действительно, можно обхохотаться, глядя на эту ситуацию!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий