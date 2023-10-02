Легков о ситуации в Уфе: «Я смотрю на это со стороны как на шоу. В моей лыжной практике у нас всегда были лыжероллеры»

Александр Легков сравнил с шоу ситуацию с лыжероллерами в Уфе.

В сентябре сообщалось, что организаторы юношеского первенства России по летнему биатлону не обеспечили участников лыжероллерами. Пресс‑атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов заявил, что контрагент привез на турнир роллеры ненадлежащего качества.

«Я смотрю на это со стороны как на шоу. Одни делают, другие комментируют, третьи отвечают.

В моей лыжной практике, когда мы приезжали на всероссийские летние соревнования, у нас всегда были лыжероллеры. Не думаю, что сейчас проблема найти роллеры, и сделать так, чтобы они были в нужном месте. Не важно – речь о юношах, юниорах или взрослых.

Если бы я был больше в теме, я бы сказал, кто виноват», – заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.