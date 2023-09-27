Пресс-атташе СБР об отсутствии лыжероллеров на первенстве России: «Контрагент привез в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов»

Пресс-атташе СБР объяснил отсутствие лыжероллеров на первенстве России в Уфе.

«На первенстве России в Уфе нет роллеров. Собрали тренеров и объявили: вы нам свои сдайте, и мы их разыграем между участниками», – сообщил ранее журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

«Почти все так. К сожалению, контрагент привез в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов на трассу. Из соображений безопасности на общем собрании тренеров решили бежать на своих, а тем, у кого нет своих, роллеры готовы предоставить хозяева соревнований.

Почему так произошло – разбираемся. На месте в Уфе находится вице-президент СБР Иван Мелихов. Более подробные комментарии сможем дать после разбора полетов», – написал Сергей Аверьянов.