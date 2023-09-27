Пресс-атташе СБР об отсутствии лыжероллеров на первенстве России: «Контрагент привез в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов»

Теги Союз биатлонистов России юношеская сборная России юношеская сборная России жен Чемпионат России среди юношей и девушек Сергей Аверьянов Биатлон

Пресс-атташе СБР объяснил отсутствие лыжероллеров на первенстве России в Уфе.

«На первенстве России в Уфе нет роллеров. Собрали тренеров и объявили: вы нам свои сдайте, и мы их разыграем между участниками», – сообщил ранее журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

«Почти все так. К сожалению, контрагент привез в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов на трассу. Из соображений безопасности на общем собрании тренеров решили бежать на своих, а тем, у кого нет своих, роллеры готовы предоставить хозяева соревнований.

Почему так произошло – разбираемся. На месте в Уфе находится вице-президент СБР Иван Мелихов. Более подробные комментарии сможем дать после разбора полетов», – написал Сергей Аверьянов.

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8 комментариев

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Andreir888
Это...Причём, полный!!!((( Можно много чего ещё высказать по поводу происходящего в СБР, но, наверное, всё и так очевидно!
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Юрий Костыгин
Шамовские поделки что-ли привезли.
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Татьяна Солотина
У вас скоро и лыжи такие же будут.
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naPmu3aH
А контрагента кто нашел? Самый дешевый поди или с самым большим откатом.
Эффективные менеджеры Майгурова такие эффективные...
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тоторо
соревнования без стрельбы в отсутствии пуль (как в том году было на первенстве), теперь без роллеров, что дальше ? без палок и лыж? просто бег с винтовкой за плечами. можно и без винтовки впринципе, бревно повесить, главное подрядчика наййти по бревнам
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Alsjd
То есть все бежали на разных роллерах что ль? И эти результаты зачли?
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Док Аксель
Контрагента в иноагенты записать и пусть сам тестирует на трассе привезённые им лыжероллеры.
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Ковид 07.10.52
А без всяких контрагентов нельзя напрямую в Китае купить..Сколько же пиявок к госсредствам присосалось...
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