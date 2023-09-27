Дмитрий Занин: «На первенстве России по биатлону в Уфе нет роллеров. Собрали тренеров и объявили: вы нам свои сдайте, и мы их разыграем между участниками»

Теги Союз биатлонистов России летний биатлон юношеская сборная России юношеская сборная России жен Чемпионат России среди юношей и девушек Дмитрий Занин Биатлон

На первенстве России по летнему биатлону в Уфе нет лыжероллеров.

Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

«Звонят мне сейчас из Уфы и рассказывают. Там завтра ребятам (17-18 лет) бежать индивидуальную гонку на первенстве России по биатлону, а на месте, оказывается, роллеров нет.

Обычно привозят партию на соревнования, и в случайном порядке выдают спортсменам. Какие достались, на таких и побежишь. А тут, говорят, собрали тренеров и объявили: ситуация такая – роллеров нет, вы нам свои все сдайте, и мы их разыграем между участниками.

– Так погодите, тут у кого-то хуже, у кого-то лучше, а должны же одинаковые быть.

Но в ответ им только руками развели.

– Так может давайте кроссом проведем соревнования, если с роллерами такая засада?

– Кроссом не положено, нужно на роллерах.

– Так если нет их.

Но в ответ им вновь только руками развели.

Говорят, до руководства СБР дозвониться оказалось сложнее, чем до меня. Надеюсь, хоть отсюда история прозвучит чуть громче.

Спросил сейчас еще у биатлонистов – а такая ли проблема бежать на чужих роллерах. Говорят, да. «Роллеры сточены по-разному. Это просто опасно. ты можешь взять роллеры другого спортсмена и просто разбиться на них, потому что они тебе не подойдут и на них будет вести в сторону», – написал Занин.

Пресс-атташе СБР об отсутствии лыжероллеров на первенстве России: «Контрагент привез в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов»

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15 комментариев

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Hardy
Что-то на сверхдержавном
+44
-1
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Ярик01
Все время недовольные, то патронов для них нет, то роллеров. Патроны в этот раз завезли? Сами себя дальше обеспечить не можете? По парку пройдитесь, и самокаты будут и автотранспорт.
+28
-1
+27
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Максим Черкашин
Ответ Hardy
Что-то на сверхдержавном
Что-то на вставательском каленском.:))))))
+19
-2
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brig_Mercury
Ответ Ярик01
Все время недовольные, то патронов для них нет, то роллеров. Патроны в этот раз завезли? Сами себя дальше обеспечить не можете? По парку пройдитесь, и самокаты будут и автотранспорт.
Супер предложение. Если партоны тоже не завезли, можно как в детстве с палками бегать и криками пиф-паф мишени якобы мишени закрывать.
+11
-1
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R Kukhov
Лишь бы не было войны
+7
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Скоро на футбол со своими воротами приходить надо будет.
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SmilingBy
Ответ brig_Mercury
Супер предложение. Если партоны тоже не завезли, можно как в детстве с палками бегать и криками пиф-паф мишени якобы мишени закрывать.
Сложно. Мишени могут начать кричать, что ты не попал... Пока всем докажешь...
+3
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Manowar66
пусть каждый на своих бежит да и все
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Заборостроитель
Не смешно?! Не поняли, да?!
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гилберт
Ну это прорыв.
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Сергей Ниятбаев
А что срочно из Тюмени нельзя привезти ?
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Alisher Buranov
Дожили называется, то патронов нет, то-ли свистнули, тренера нет то-ли подсадили, то-ли смылся, теперь роллеров нет, то-ли продали, то-ли ещё что-то. Бардак какой-то. Разберитесь, Вы там на верху. Или спортсменов обязуетесь, пусть роллери, тренера и главное патронов привозить самим
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Maxximus
на самокатах пусть гоняют 😂
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estoico
Помимо дикости ситуации, всё же хочется понять. Почему на снегу используются свои личные лыжи, а роллеры должны быть общественные?
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