Дмитрий Занин: «На первенстве России по биатлону в Уфе нет роллеров. Собрали тренеров и объявили: вы нам свои сдайте, и мы их разыграем между участниками»
На первенстве России по летнему биатлону в Уфе нет лыжероллеров.
Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин.
«Звонят мне сейчас из Уфы и рассказывают. Там завтра ребятам (17-18 лет) бежать индивидуальную гонку на первенстве России по биатлону, а на месте, оказывается, роллеров нет.
Обычно привозят партию на соревнования, и в случайном порядке выдают спортсменам. Какие достались, на таких и побежишь. А тут, говорят, собрали тренеров и объявили: ситуация такая – роллеров нет, вы нам свои все сдайте, и мы их разыграем между участниками.
– Так погодите, тут у кого-то хуже, у кого-то лучше, а должны же одинаковые быть.
Но в ответ им только руками развели.
– Так может давайте кроссом проведем соревнования, если с роллерами такая засада?
– Кроссом не положено, нужно на роллерах.
– Так если нет их.
Но в ответ им вновь только руками развели.
Говорят, до руководства СБР дозвониться оказалось сложнее, чем до меня. Надеюсь, хоть отсюда история прозвучит чуть громче.
Спросил сейчас еще у биатлонистов – а такая ли проблема бежать на чужих роллерах. Говорят, да. «Роллеры сточены по-разному. Это просто опасно. ты можешь взять роллеры другого спортсмена и просто разбиться на них, потому что они тебе не подойдут и на них будет вести в сторону», – написал Занин.
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