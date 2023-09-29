Губерниев о ситуации в Уфе: «То, что сейчас каждый спортсмен бежит на своих роллерах – это грубое нарушение положения о соревнованиях»

Теги Союз биатлонистов России летний биатлон Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Александр Пак юношеская сборная России юношеская сборная России жен Чемпионат России среди юношей и девушек Биатлон

Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР в ситуации с роллерами на первенстве России.

Ранее журналист Дмитрий Занин рассказал, что на первенстве России в Уфе нет лыжероллеров. Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил это тем, что контрагент привез роллеры плохого качества.

«Еще про СБР и роллеры для юных биатлонистов! Провел тут расследование небольшое, итак... В Ульяновске, например, у тренера Охотникова лежит достаточное количество роллеров фирмы Swenor, на которых два раза в год бегают ветераны, и сам Майгуров бегает вместе с ними (эти роллеры бизнесмен Колесников купил, и они мало используются)...

То есть, захотели бы и проблему решили! Но тут еще интересное, СБР несколько недель назад решил вообще отказаться от услуг Swenor, сказали, что нашли нового поставщика! Это фирма Elva!

А проблема с роллерами Elva была очевидна еще в Саранске, где младшие юноши на хреновом инвентаре пробежали две гонки. Однако, в СБР решили, что раз серьезные травмы никто не получил, то и в Уфе юноши пробегут, хотя падения и травмы в Саранске были... Я про это писал... В итоге в Уфу Elva привезла полное говно, старый инвентарь, и бежать на нем никто не рискнул...

В результате, то, что сейчас каждый спортсмен бежит на своих роллерах – это грубое нарушение положения о соревнованиях, где уже много лет прописано, что роллеры у всех должны быть идентичные... СБР, как сказал Пак, свое расследование провел... Но тут далеко ходить не надо, это либо раздолбайство и непрофессионализм, либо коррупция...

А взрослые биатлонисты на ЧР в Тюмени бежали на роллерах Swenor, и компания была готова работать с СБР и дальше, в том числе и с юными спортсменами! Но Виктор Майгуров и его профессиональная команда решили по другому... Инвентарь для наших детей готовить чуть сложнее, чем кляузы и доносы писать...» – написал Губерниев.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Биатлон вслед за ФК превращается в гадюшник стараниями губерниева.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Платонов
Целой страны, по сути, отражение (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий