Гурьев о ситуации в Уфе: «Все вышли на своих лыжероллерах, ни у кого ничего не ведет, все в порядке. На своих лучше, чем на тех, что привезут»

Леонид Гурьев рассказал, что спортсмены в Уфе решили бежать на своих роллерах.

Накануне журналист Дмитрий Занин рассказал, что на первенстве России в Уфе нет лыжероллеров. Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил это тем, что контрагент привез роллеры плохого качества.

– Я сейчас в Уфе. Все вышли на своих лыжероллерах, ни у кого ничего не ведет, все в порядке.

Проблем с роллерами нет, больше проблем зимой: порошок не тот, смазка не та, структура не та, а тут все нормально. На своих лучше, чем на тех, что привезут. Каждый тренировался летом на своих.

– Что могли бы сказать о поставщике?

– Роллеры 2019 года, ребята наши попробовали – никакие! Ну и всего 60 пар привезли, поехали на своих – все нормально, – сказал тренер юношеской сборной Тюменской области.

Поставщик лыжероллеров для СБР о ситуации на первенстве России в Уфе: «Понимал – приеду и облажаюсь. Мне сказали – приезжай, не облажаешься»