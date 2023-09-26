Кристина Резцова: «На российских стартах ставлю для себя цель выигрывать у всех по две минуты, чтобы потом приехать на Кубок мира и выигрывать по полторы»

Теги сборная России жен Кристина Резцова ахахаха Биатлон

Кристина Резцова пошутила, что ставит себе цель выигрывать у всех две минуты.

– Какую ты для себя задачу ставишь на обозримое будущее?

– На российских стартах ставлю для себя цель выигрывать у всех по две минуты, чтобы потом приехать на Кубок мира и выигрывать по полторы, ха-ха.

А если серьезно, то цель, конечно, самая высокая – стать лучше самой себя в первую очередь и, соответственно, стать лучшей в стране. Мы все знаем, что российский уровень все же уступает мировому, и, чтобы иметь достойные результаты на мировом уровне, для начала нужно иметь лучшие показатели в России, – сказала биатлонистка.

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2 комментария

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Daniyar8
Мне нравится такой настрой, все правильно. Теперь интересно посмотреть получится ли у нее
+3
0
+3
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Andreir888
Крис прикольная и...искренняя! Успехов ей и удачи!
+2
0
+2
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