Кристина Резцова: «Вторая беременность далась немного тяжелее физически. Возвращение после нее тоже пока проходит тяжело»

Кристина Резцова рассказала, что вторая беременность далась тяжелее, чем первая.

Резцова – двукратный олимпийский призер по биатлону. В марте 2023 года у нее родилась вторая дочь.

– Нигматуллина рассказывала в интервью, что беременность далась не очень просто – были и гормоны, и слезы. Как у вас прошел этот период?

– У меня не было токсикоза ни с первой беременностью, ни со второй. Единственное, вторая беременность далась немного тяжелее физически, я и тренироваться раньше закончила.

Мне было тяжело, наверное, уже начиная с седьмого месяца, плюс я переболела в начале беременности… В общем, вторая потяжелее далась. И возвращение после нее, соответственно, тоже пока проходит тяжело, – отметила Резцова.