Кристина Резцова: «Вторая беременность далась немного тяжелее физически. Возвращение после нее тоже пока проходит тяжело»

Теги сборная России жен Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Биатлон

Кристина Резцова рассказала, что вторая беременность далась тяжелее, чем первая.

Резцова – двукратный олимпийский призер по биатлону. В марте 2023 года у нее родилась вторая дочь.

– Нигматуллина рассказывала в интервью, что беременность далась не очень просто – были и гормоны, и слезы. Как у вас прошел этот период?

– У меня не было токсикоза ни с первой беременностью, ни со второй. Единственное, вторая беременность далась немного тяжелее физически, я и тренироваться раньше закончила.

Мне было тяжело, наверное, уже начиная с седьмого месяца, плюс я переболела в начале беременности… В общем, вторая потяжелее далась. И возвращение после нее, соответственно, тоже пока проходит тяжело, – отметила Резцова.

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