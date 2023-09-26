Кристина Резцова: «Для любого спортсмена Олимпиада – главный старт в жизни. Совершенно неважно, под каким он флагом выступает»

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала об отношении к нейтральному статусу.

– Недавно состоялось заседание комиссии спортсменов . Речь шла об условиях участия спортсменов в Олимпийских играх. Позиция государства – выбор за спортсменами. Можете ехать «нейтралами». Можете не ехать, тогда полу́чите компенсацию. Кто едет – тренируйтесь за свой счет, никакого госфинансирования, как требует МОК. Ты бы на таких условиях поехала?

– Честно говоря, я на время декрета вообще выпала из спортивной жизни, и мне не всегда удается следить за новостями, обо всем узнаю последней. Я даже не знаю, кто в СБР в комиссию спортсменов входит, не то что в ОКР.

Как действующий спортсмен я считаю, что для любого спортсмена – главный старт в жизни. Совершенно неважно, под каким он флагом выступает, за какую страну. Олимпийский чемпион – это навсегда.

Что касается отсутствия государственного финансирования – я полный ноль в политике и не знаю, чем вызвано такое решение. Но по мне – немного странно выплачивать компенсацию за прошлую Олимпиаду тем, кто не поедет сам или не будет допущен. Судить по результатам, которые были четыре года назад, неправильно. Ведь кто-то стал сильнее, а кто-то, напротив, снизил к себе требования.

Ехать за свой счет? Да я к прошлой Олимпиаде значительную часть своей подготовки за свой счет провела. Когда есть цель, то деньги, как и статус, в котором ты выступаешь, уходят на второй план. Если ставить задачу стать олимпийским чемпионом, неважно, каким путем и под каким флагом ты этого добьешься.

Не знаю, как я поступила бы, коснись меня это прямо сейчас напрямую. Возможно, к моменту Олимпиады в Италии уже все будет хорошо. У каждого человека есть право выбора. Будут правы и те, кто не поедет – кому-то важнее быть патриотом, правы и те, кто поедет, потому что в стремлении стать олимпийским чемпионом нет ничего зазорного, – сказала .

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит