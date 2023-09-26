Кристина Резцова: «Для любого спортсмена Олимпиада – главный старт в жизни. Совершенно неважно, под каким он флагом выступает»

Теги сборная России жен ОКР Кристина Резцова Олимпиада-2026 Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала об отношении к нейтральному статусу.

– Недавно состоялось заседание комиссии спортсменов ОКР. Речь шла об условиях участия спортсменов в Олимпийских играх. Позиция государства – выбор за спортсменами. Можете ехать «нейтралами». Можете не ехать, тогда полу́чите компенсацию. Кто едет – тренируйтесь за свой счет, никакого госфинансирования, как требует МОК. Ты бы на таких условиях поехала?

– Честно говоря, я на время декрета вообще выпала из спортивной жизни, и мне не всегда удается следить за новостями, обо всем узнаю последней. Я даже не знаю, кто в СБР в комиссию спортсменов входит, не то что в ОКР.

Как действующий спортсмен я считаю, что для любого спортсмена Олимпиада – главный старт в жизни. Совершенно неважно, под каким он флагом выступает, за какую страну. Олимпийский чемпион – это навсегда.

Что касается отсутствия государственного финансирования – я полный ноль в политике и не знаю, чем вызвано такое решение. Но по мне – немного странно выплачивать компенсацию за прошлую Олимпиаду тем, кто не поедет сам или не будет допущен. Судить по результатам, которые были четыре года назад, неправильно. Ведь кто-то стал сильнее, а кто-то, напротив, снизил к себе требования.

Ехать за свой счет? Да я к прошлой Олимпиаде значительную часть своей подготовки за свой счет провела. Когда есть цель, то деньги, как и статус, в котором ты выступаешь, уходят на второй план. Если ставить задачу стать олимпийским чемпионом, неважно, каким путем и под каким флагом ты этого добьешься.

Не знаю, как я поступила бы, коснись меня это прямо сейчас напрямую. Возможно, к моменту Олимпиады в Италии уже все будет хорошо. У каждого человека есть право выбора. Будут правы и те, кто не поедет – кому-то важнее быть патриотом, правы и те, кто поедет, потому что в стремлении стать олимпийским чемпионом нет ничего зазорного, – сказала Резцова.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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36 комментариев

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Savarona25
Наконец-то хоть кто-то произнес простые и разумные человеческие слова.
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тоторо
Ответ Bleffinho
если спортсмены не хотят отстаивать интересы страны, то почему они считают, что страна должна отстаивать интересы спортсменов?
а где вы увидели в интервью претензии кристины к стране? она сказала что готова за свои деньги готовится
+7
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руслан рарк
базу выдала
+7
-3
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Dayti
Ответ Bleffinho
если спортсмены не хотят отстаивать интересы страны, то почему они считают, что страна должна отстаивать интересы спортсменов?
страна или государство/правительство? Именно из-за такого правительства проблемы у спортсменов и есть 🤷‍♂️
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Tursus
Спортсмены они такие: годами света не видят за тренировками и сборами, поэтому им сложно ориентироваться в социальных вопросах. Я бы их вообще ни о чем подобном не спрашивал. И в Думу не пускал бы на порог...
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Ivan Petrov
Ответ Виктор Ш.
Ну в таком случае надо вернуть все вложенное стране, которая в тебя вкладывалась, и флаг которой не так важен. И становиться ОЧ хоть под флагом страны Лимонии. Все честно будет.
А страна готова вернуть гражданам все вложенные в неë налоги?
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несахар
если спортсмену не важно под каким флагом выступать, то он конечно перейдет под другой флаг
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Viks
"Совершенно неважно, под каким он флагом выступает, за какую страну." --- Очень патриотично
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dimitrii63
Ответ Dmitriy Racheev
У таких как ты и без меня проблемы с логикой. А я как доктор, может задумаешься. Вряд-ли конечно
я как доктор, но не доктор енто точно, образование не то, лепила
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Геннадий Тёкин
Ответ Domian
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Чичваркин, ты что ли?)
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dimitrii63
Ответ Dmitriy Racheev
Ты впервые задал сам себе правильный вопрос
железобетонная логика, вот от таких и все проблемы, флюгеришь
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Dmitriy Racheev
Ответ dimitrii63
согласен, нахрена исполнил то, недалекий
Ты впервые задал сам себе правильный вопрос
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dimitrii63
Ответ Dmitriy Racheev
Почему-то большинство недалеких проецируют свои больные фантазии на окружающих
согласен, нахрена исполнил то, недалекий
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justbored
Ответ Domian
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"Поднимайте массы". Троцкий на броневичке ))
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Виктор Ш.
Ответ Ivan Petrov
А страна готова вернуть гражданам все вложенные в неë налоги?
Ну ты наверное о себе заботишься? Каким способом удобнее 5 рублей получить будет?
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boalx
Ответ Vasily Stavchansky
Феноменально умна, как сказал бы Уткин.
Для Вас Уткин эталон ума и сообразительности?🥺
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Марина Федоткина
Провести значительную часть подготовки за свой счёт - это не одно и тоже , что поехать на ОИ за свой счёт !Что-то Кристи попутала . малость ! Когда спортсмен сам едет в нетральном статусе , и когда едет команда от страны в нетральном статусе- две огромнейшие разницы .. К тому же , , возвращаться придётся обратно ... домой .....
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Сергей Лепехин
Ответ Groznyi2024
Много отказников видела у США?
На них накладывали санкции из-за Ирана Ирака Афганистана Вьетнама ?
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Pertinax Gandi
Флаг не важен, если спортсмен не получает государственного финансирования и готовится за свой счёт или привлекая частные компании в качестве спонсоров. Тогда выбор выступать или нет под флагом какой-либо страны или вообще без флага чисто моральный аспект, спортсмен сам должен решить для себя, подходит это ему или нет.
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Костя Кот
молодец!
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Зубы Дзюбы
Пуст чиновникам аргументы приведёт, терюшковцы дадут ответ
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Domian
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Сергей Лепехин
Туда еще никого не пригласили. Но если сейчас не общаются с выходцами из России, выступающими за другие страны, то моральный бойкот в общении обеспечен
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VictorVallecano
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Виктор Ш.
Ну в таком случае надо вернуть все вложенное стране, которая в тебя вкладывалась, и флаг которой не так важен. И становиться ОЧ хоть под флагом страны Лимонии. Все честно будет.
+10
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