Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Казакевич, Гореева, Носкова, Резцова, Куклина пробегут индивидуальную гонку

19 сентября женщины пробегут индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.

Чемпионат России по летнему биатлону-2023

Тюмень

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1.

4.

8.

9.

10. Полина Плюснина

12.

15.

17.

18.

20.

24.

26.

29.

31.

35.

36.

37.

40.

41.

Полный старт-лист – здесь.