Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Казакевич, Гореева, Носкова, Резцова, Куклина пробегут индивидуальную гонку

Теги сборная России жен результаты Лариса Куклина чемпионат России по летнему биатлону Наталья Гербулова Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Любовь Калинина Ксения Довгая Полина Плюснина Биатлон

19 сентября женщины пробегут индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.

Чемпионат России по летнему биатлону-2023

Тюмень

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Анастасия Егорова

4. Любовь Калинина

8. Тамара Дербушева

9. Анастасия Гореева

10. Полина Плюснина

12. Елизавета Каплина

15. Наталия Шевченко 

17. Анастасия Батманова

18. Лариса Куклина

20. Ксения Довгая

24. Полина Шевнина

26. Анастасия Шевченко 

29. Анна Грухвина

31. Ирина Казакевич

35. Екатерина Носкова

36. Наталья Гербулова

37. Светлана Миронова

40. Кристина Резцова

41. Виктория Сливко

Полный старт-лист – здесь. 

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