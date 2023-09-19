Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Казакевич, Гореева, Носкова, Резцова, Куклина пробегут индивидуальную гонку
19 сентября женщины пробегут индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.
Чемпионат России по летнему биатлону-2023
Тюмень
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
10. Полина Плюснина
15. Наталия Шевченко
18. Лариса Куклина
20. Ксения Довгая
24. Полина Шевнина
29. Анна Грухвина
31. Ирина Казакевич
40. Кристина Резцова
41. Виктория Сливко
Полный старт-лист – здесь.
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