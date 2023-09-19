Евгений Емерхонов: «Не скажу, что заслужил сегодня золотую медаль. Бронза для меня как золото»

Биатлонист Евгений Емерхонов заявил, что бронза на ЧР для него как золото.

Сегодня Емерхонов занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, допустив один промах.

– На трассе по ощущениям, по самочувствию сегодня явно было лучше, чем в предыдущие пару дней, особенно в спринте. Сегодня настраивался на стрельбу, хотелось стрелять, конечно, на ноль, но, как обычно, сделать это в нашем виде спорта очень сложно.

Видимо, немного дрогнул на лежке, но очень рад, что справился именно с последним рубежом, потому что летом был очень трудный и кропотливый труд, когда я все время промахивался последним выстрелом, и меня Максим Геннадьевич (Максимов) за это очень сильно ругал.

В целом, конечно, очень рад этой бронзовой медали, и, наверное, не скажу, что заслужил сегодня золотую медаль, эта бронза для меня как золото.

– У тебя когда‑нибудь был ноль на четырех огневых рубежах?

– Нет, никогда не было. Надеюсь, что все впереди, потому что в прошлом сезоне было очень много гонок, где я стрелял три ноля, а потом делал два промаха, или два промаха и три ноля, или два ноля, потом два промаха и ноль… Все время меня эти два промаха преследовали на протяжении прошлого сезона, но сегодня получилось справиться без них, – отметил Емерхонов.

Также биатлонист рассказал о совете тренера сборной России Артема Истомина перед гонкой.

– Перед индивидуальной гонкой ты провел мини‑опрос среди коллег, которые подсказали, как тебе быть после 53‑го места (в спринте). Это помогло эмоционально разгрузиться?

– Наверное, да, морально это помогло разгрузиться, потому что все так поддержали меня, многие сказали завязывать после этого, шутили. Но в целом многие сказали слова поддержки, и меня это, наверное, вдохновило.

Вчера Артем Истомин дал мне совет: «Сегодня отдохнуть». Я ответил: «Сегодня отдохнул». И он говорит: «А завтра – выиграть». Я говорю: «Всего‑то осталось выиграть». Чуть‑чуть не получилось. Было бы очень, мне кажется, неожиданно, если бы я сегодня выиграл, но и так сегодня хорошо пробежал, – сказал Емерхонов.