Евгений Емерхонов: «Не скажу, что заслужил сегодня золотую медаль. Бронза для меня как золото»

Теги сборная России летний биатлон Максим Максимов чемпионат России по летнему биатлону Евгений Емерхонов Артем Истомин Биатлон

Биатлонист Евгений Емерхонов заявил, что бронза на ЧР для него как золото.

Сегодня Емерхонов занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, допустив один промах.

– На трассе по ощущениям, по самочувствию сегодня явно было лучше, чем в предыдущие пару дней, особенно в спринте. Сегодня настраивался на стрельбу, хотелось стрелять, конечно, на ноль, но, как обычно, сделать это в нашем виде спорта очень сложно.

Видимо, немного дрогнул на лежке, но очень рад, что справился именно с последним рубежом, потому что летом был очень трудный и кропотливый труд, когда я все время промахивался последним выстрелом, и меня Максим Геннадьевич (Максимов) за это очень сильно ругал.

В целом, конечно, очень рад этой бронзовой медали, и, наверное, не скажу, что заслужил сегодня золотую медаль, эта бронза для меня как золото.

– У тебя когда‑нибудь был ноль на четырех огневых рубежах?

– Нет, никогда не было. Надеюсь, что все впереди, потому что в прошлом сезоне было очень много гонок, где я стрелял три ноля, а потом делал два промаха, или два промаха и три ноля, или два ноля, потом два промаха и ноль… Все время меня эти два промаха преследовали на протяжении прошлого сезона, но сегодня получилось справиться без них, – отметил Емерхонов.

Также биатлонист рассказал о совете тренера сборной России Артема Истомина перед гонкой.

– Перед индивидуальной гонкой ты провел мини‑опрос среди коллег, которые подсказали, как тебе быть после 53‑го места (в спринте). Это помогло эмоционально разгрузиться?

– Наверное, да, морально это помогло разгрузиться, потому что все так поддержали меня, многие сказали завязывать после этого, шутили. Но в целом многие сказали слова поддержки, и меня это, наверное, вдохновило.

Вчера Артем Истомин дал мне совет: «Сегодня отдохнуть». Я ответил: «Сегодня отдохнул». И он говорит: «А завтра – выиграть». Я говорю: «Всего‑то осталось выиграть». Чуть‑чуть не получилось. Было бы очень, мне кажется, неожиданно, если бы я сегодня выиграл, но и так сегодня хорошо пробежал, – сказал Емерхонов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий