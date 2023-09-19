Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Латыпов, Бабиков, Цветков, Поварницын, Елисеев выступят в индивидуальной гонке

Теги сборная России результаты чемпионат России по летнему биатлону Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков Евгений Идинов Эдуард Латыпов Александр Поварницын Матвей Елисеев Дмитрий Иванов Никита Поршнев Андрей Вьюхин Вадим Истамгулов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Денис Иродов Биатлон

19 сентября мужчины пробегут индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.

Чемпионат России по летнему биатлону-2023

Тюмень

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

4. Вадим Истамгулов

7. Дмитрий Иванов

11. Эдуард Латыпов

12. Евгений Емерхонов

15. Антон Бабиков

16. Евгений Гараничев

18. Максим Цветков

19. Кирилл Бажин 

21. Евгений Идинов

27. Матвей Елисеев

31. Никита Поршнев

47. Денис Иродов

48. Андрей Вьюхин 

62. Александр Поварницын

Полный старт-лист – здесь. 

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