Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Латыпов, Бабиков, Цветков, Поварницын, Елисеев выступят в индивидуальной гонке

19 сентября мужчины пробегут индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.

Чемпионат России по летнему биатлону-2023

Тюмень

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

4. Вадим Истамгулов

7. Дмитрий Иванов

11.

12.

15.

16.

18.

19.

21. Евгений Идинов

27.

31.

47.

48.

62.

Полный старт-лист – здесь.