Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Латыпов, Бабиков, Цветков, Поварницын, Елисеев выступят в индивидуальной гонке
19 сентября мужчины пробегут индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.
Чемпионат России по летнему биатлону-2023
Тюмень
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
4. Вадим Истамгулов
7. Дмитрий Иванов
11. Эдуард Латыпов
15. Антон Бабиков
18. Максим Цветков
19. Кирилл Бажин
21. Евгений Идинов
27. Матвей Елисеев
31. Никита Поршнев
47. Денис Иродов
48. Андрей Вьюхин
Полный старт-лист – здесь.
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