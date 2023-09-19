Евгений Емерхонов: «Многие меня поддержали после 53-го места в спринте, спасибо всем. Радует, что сегодня смог реализоваться, хотя не полностью»
Евгений Емерхонов поблагодарил болельщиков за поддержку.
Емерхонов занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону.
«Всем спасибо за слова поддержки, многие вчера поддержали меня после 53-го места в спринте. Сегодня смог реализоваться, хотя не сказать, что полностью. Это меня очень радует.
Было бы круто, если бы я эти 5-10 секунд по трассе отыграл и в итоге выиграл бы. Но я выложился сегодня и не смог бороться со Стрельцовым на последнем круге», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».
3 комментария