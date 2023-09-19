Евгений Емерхонов: «Многие меня поддержали после 53-го места в спринте, спасибо всем. Радует, что сегодня смог реализоваться, хотя не полностью»

Теги сборная России чемпионат России по летнему биатлону Евгений Емерхонов Биатлон

Евгений Емерхонов поблагодарил болельщиков за поддержку.

Емерхонов занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону.

«Всем спасибо за слова поддержки, многие вчера поддержали меня после 53-го места в спринте. Сегодня смог реализоваться, хотя не сказать, что полностью. Это меня очень радует.

Было бы круто, если бы я эти 5-10 секунд по трассе отыграл и в итоге выиграл бы. Но я выложился сегодня и не смог бороться со Стрельцовым на последнем круге», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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Молодец. Медаль есть медаль.
+3
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+3
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Luna02
Браво ,Женя!
0
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OnlyDendy
Браво!
0
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