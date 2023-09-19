Наталия Шевченко: «Подходит мне биатлон или нет, надо будет оценивать уже на международном уровне. В России все здорово»

Экс-лыжница Наталия Шевченко оценила свой уровень в биатлоне.

Сегодня спортсменка заняла четвертое место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. В прошлом сезоне она стала трехкратным победителем зимнего чемпионата.

«Все, что получается, – это результат моей большой работы, поэтому здесь не бывает случайностей, наверное.

Мой это или не мой вид спорта? Однозначно мой, потому что мне здесь все нравится – атмосфера и принцип работы. Но я не могу сказать, что мне в лыжах не нравилось. Просто пробую для себя что-то новое, пока все хорошо получается.

Представляла ли в самых смелых мечтах, что стану одним из лидеров биатлона? Нет, потому что думала, что будет все намного тяжелее, но не будем забывать, что российский уровень и международный отличаются и скоростями, и скоростью стрельбы, и меткостью.

Если нас допустят на международный уровень, надо будет уже там оценивать, подходит ли мне этот вид спорта или нет. Но по крайней мере в России все здорово.

Летом я никогда в лыжах сильно не выступала, поэтому в летнем биатлоне могу оценивать как отличный результат для меня. Тоже думаю, что результат плотной работы летом, поэтому не сильно можно удивляться этому результату. Посмотрим, что будет зимой, главное – зимой бежать», – сказала Шевченко.