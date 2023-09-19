Наталия Шевченко: «Подходит мне биатлон или нет, надо будет оценивать уже на международном уровне. В России все здорово»

Теги сборная России жен лыжные гонки летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Экс-лыжница Наталия Шевченко оценила свой уровень в биатлоне.

Сегодня спортсменка заняла четвертое место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. В прошлом сезоне она стала трехкратным победителем зимнего чемпионата.

«Все, что получается, – это результат моей большой работы, поэтому здесь не бывает случайностей, наверное.

Мой это или не мой вид спорта? Однозначно мой, потому что мне здесь все нравится – атмосфера и принцип работы. Но я не могу сказать, что мне в лыжах не нравилось. Просто пробую для себя что-то новое, пока все хорошо получается.

Представляла ли в самых смелых мечтах, что стану одним из лидеров биатлона? Нет, потому что думала, что будет все намного тяжелее, но не будем забывать, что российский уровень и международный отличаются и скоростями, и скоростью стрельбы, и меткостью.

Если нас допустят на международный уровень, надо будет уже там оценивать, подходит ли мне этот вид спорта или нет. Но по крайней мере в России все здорово.

Летом я никогда в лыжах сильно не выступала, поэтому в летнем биатлоне могу оценивать как отличный результат для меня. Тоже думаю, что результат плотной работы летом, поэтому не сильно можно удивляться этому результату. Посмотрим, что будет зимой, главное – зимой бежать», – сказала Шевченко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий