«Всей команде сообщили, что я больше не в составе. У меня возник вопрос: почему мне никто не сообщил?» Елена Кручинкина об уходе из сборной Беларуси

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Биатлонистка Елена Кручинкина объяснила уход из сборной Беларуси.

В июне стало известно, что 28-летняя спортсменка перешла в команду Тюменской области.

– Как ты узнала, что в твоих услугах в Беларуси больше не нуждаются?

– Мне позвонила сестра Ирина и сказала, что у нее для меня плохая новость: «Приедешь, я тебе скажу». Я приехала на первый сбор в Раубичи, а все вокруг делали удивленные лица: «Ты что, на сборе?» – «Да почему я не должна быть на сборе?»

Тут Ирина мне сказала, что всей команде сообщили, что я больше не в составе сборной. Конечно, у меня возник вопрос: почему никто мне ничего не сообщил? Вот даже я приехала на сбор, мне сестра сказала, а больше никто ничего и не говорил.

– Ни один человек из руководства сборной Беларуси?

– Я сама подошла к государственному тренеру Юрию Юрьевичу Альберсу и спросила, что происходит. Он удивился: «А с тобой что, Олег Рыженков не поговорил?» – «Нет, со мной он не говорил».

Я ждала, что мне нормально объяснят, что происходит. Новый главный тренер сборной Олег Рыженков, как мне сказали, куда-то уехал, и я ждала, пока он прилетит и скажет мне, что случилось.

– И какое объяснение ты услышала?

– Мне сказали, что в команде должны быть более молодые спортсменки. Хотя я на первом сборе проходила тестирование, которое показало, что мои показатели намного лучше, чем у других девчонок. Извините, в команде Башкирии бегает Александр Бабчин, ему уже 37, а он бегает, золото чемпионата России берет, и никто его не гонит.

Мы все ровесники в сборной Беларуси. Ирина Кривко вообще на четыре года старше меня. Я могу бороться, приносить результат и помогать команде. Но мне сказали, что все, нет никаких вариантов, чтобы я осталась в сборной, – рассказала Елена Кручинкина.

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2 комментария

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naPmu3aH
ну не сообщили и не сообщили.
"закопайте уже стюардессу"...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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