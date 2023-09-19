Виктория Сливко: «В этом летнем сезоне я доказываю, что я не «черепаха», как многие считают»

Теги сборная России жен летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону сборная Тюменской области жен Виктория Сливко Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко ответила скептикам, считающим ее «черепахой».

Сегодня спортсменка выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

«Я вообще вчера говорила, что если пойдет дождь – не побегу, потому что просто не съеду со спуска. Но сегодня решила бежать, индвивидуалка – моя коронная гонка, ведь решает не ход, а стрельба. Сегодня я показала, что можно и с тихим ходом выигрывать. Мне не помешал даже страх дождя.

Один промах по такой погоде – идеальная стрельба? Думаю, что да. Я не ожидала, что лежа промахнусь, хотела работать «на ноль». Мне говорили, что ходом я проигрываю достаточно много.

Побеждать дома вдвойне приятно. Приятно радовать руководство, болельщиков, родных, тренерский штаб. Тут все болеют за меня. Ребята меня сильно поддерживают, и я их тоже. Я стараюсь сделать максимум для команды, региона, дабы показать, что мы сильная, ведущая Тюменская область.

После четвертого рубежа была уверена, что додержу лидерство, потому что я старалась максимально отработать на пологих участках и подъемах. Я знала, что весь мой проигрыш – любимые спуски. Когда уже дошла до верхушки большого подъема и мне сказали, что я ничего не проиграла, я была уверена, что выиграю.

У меня сейчас получается иногда быстро пробежать. Да даже не иногда. В этом летнем сезоне я доказываю, что я не «черепаха», как многие считают, а могу в спринте показывать ногами топ-3 ход. Я безумно довольна, как прошел этот летний сезон, так как ниже четвертого места я не опускалась и завоевала пять медалей в шести гонках», – сказала Сливко.

«Душу не накачаешь, а губы – ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко – лидером нашего биатлона

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3 комментария

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Daniyar8
Вика - королева росс.биатлона! Уверен, что в рейтинге СБР будет первой и по итогам предстоящего сезона!
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Николай Глыбочко
Ну, дождь то был на руку Сливко. Не будь дождя ход у Казакевич и Наталии Шевченко был бы гораздо выше. Ведь в Сочи Наталья выигрывала у Вики около 30 секунд на последнем круге в 2 км обойдя её и Казакевич едва не достала, проигрывая 40 секунд, а тут было целых 3 км.Так что Вика остаётся черепашкой, стреляет хорошо, но все её победы случаются когда мажут все вместе Казакевич, Н.Шевченко, Гореева, Носкова, Каплина.
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