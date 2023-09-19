Виктория Сливко: «В этом летнем сезоне я доказываю, что я не «черепаха», как многие считают»

Биатлонистка Виктория Сливко ответила скептикам, считающим ее «черепахой».

Сегодня спортсменка выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

«Я вообще вчера говорила, что если пойдет дождь – не побегу, потому что просто не съеду со спуска. Но сегодня решила бежать, индвивидуалка – моя коронная гонка, ведь решает не ход, а стрельба. Сегодня я показала, что можно и с тихим ходом выигрывать. Мне не помешал даже страх дождя.

Один промах по такой погоде – идеальная стрельба? Думаю, что да. Я не ожидала, что лежа промахнусь, хотела работать «на ноль». Мне говорили, что ходом я проигрываю достаточно много.

Побеждать дома вдвойне приятно. Приятно радовать руководство, болельщиков, родных, тренерский штаб. Тут все болеют за меня. Ребята меня сильно поддерживают, и я их тоже. Я стараюсь сделать максимум для команды, региона, дабы показать, что мы сильная, ведущая Тюменская область.

После четвертого рубежа была уверена, что додержу лидерство, потому что я старалась максимально отработать на пологих участках и подъемах. Я знала, что весь мой проигрыш – любимые спуски. Когда уже дошла до верхушки большого подъема и мне сказали, что я ничего не проиграла, я была уверена, что выиграю.

У меня сейчас получается иногда быстро пробежать. Да даже не иногда. В этом летнем сезоне я доказываю, что я не «черепаха», как многие считают, а могу в спринте показывать ногами топ-3 ход. Я безумно довольна, как прошел этот летний сезон, так как ниже четвертого места я не опускалась и завоевала пять медалей в шести гонках», – сказала Сливко.

«Душу не накачаешь, а губы – ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко – лидером нашего биатлона