Никита Поршнев: «Немного не рассчитал скорость, боролся до последнего метра, поэтому пришлось потревожить судей»

Теги сборная России чемпионат России по летнему биатлону Никита Поршнев Биатлон

Никита Поршнев прокомментировал свое выступление на летнем чемпионате России.

Поршнев занял в индивидуальной гонке второе место.

«Что-то не рассчитал немного скорость, боролся до последнего метра, поэтому пришлось потревожить судей.

Я традиционно индивидуальную гонку начинаю поспокойней, стараюсь акцент делать на стрельбу и по ходу гонки добавляю.

Сегодня, мне казалось, так и получилось. Только на последнем рубеже надо было попадать, рассчитывал на это», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ». 

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