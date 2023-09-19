Никита Поршнев: «Немного не рассчитал скорость, боролся до последнего метра, поэтому пришлось потревожить судей»

Никита Поршнев прокомментировал свое выступление на летнем чемпионате России.

Поршнев занял в индивидуальной гонке второе место.

«Что-то не рассчитал немного скорость, боролся до последнего метра, поэтому пришлось потревожить судей.

Я традиционно индивидуальную гонку начинаю поспокойней, стараюсь акцент делать на стрельбу и по ходу гонки добавляю.

Сегодня, мне казалось, так и получилось. Только на последнем рубеже надо было попадать, рассчитывал на это», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».