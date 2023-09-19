Эдуард Латыпов: «Накопилась усталость. Концентрации хватило только на два рубежа, дальше уже не смог справиться с физическим состоянием»

Эдуард Латыпов заявил, что во время гонки ему не хватало концентрации.

стал 20-м в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России. Биатлонист допустил шесть промахов.

«Промахи? Усталость, накопившаяся с двух гонок, концентрации уже на пристрелке было мало, хватило только на два рубежа, дальше уже не смог справиться с физическим состоянием.

Солнце влияло – на пристрелке ярко светило в глаза, потом пасмурно было, потом опять светло. Для глаз эти перепады очень резкие, поэтому поправки гуляют. Плюс еще ветер», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».