Эдуард Латыпов: «Накопилась усталость. Концентрации хватило только на два рубежа, дальше уже не смог справиться с физическим состоянием»

Теги сборная России чемпионат России по летнему биатлону Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов заявил, что во время гонки ему не хватало концентрации.

Латыпов стал 20-м в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России. Биатлонист допустил шесть промахов.

«Промахи? Усталость, накопившаяся с двух гонок, концентрации уже на пристрелке было мало, хватило только на два рубежа, дальше уже не смог справиться с физическим состоянием.

Солнце влияло – на пристрелке ярко светило в глаза, потом пасмурно было, потом опять светло. Для глаз эти перепады очень резкие, поэтому поправки гуляют. Плюс еще ветер», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Luna02
Да,в эстафете выложился,конечно,но был день отдыха и уж кому-кому ,но Эдику не привыкать бегать на КМ даже 3 гонки за 3 дня.. Другие тоже бежали две гонки и тоже устали. Бежал,вроде,быстро.Может,еще и от этого столько промахов? Надеюсь,что сделает работу над ошибками вместе с ТШ и все будет хорошо. Эдику здоровья и удачи! А так вопрос к организаторам-можно было,наверное,ИГ поставить первой гонкой на этапе.
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