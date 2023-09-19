Кирилл Стрельцов: «В прошлом году первый мой сезон получился без единой медали. Были проблемы со здоровьем – отбежал, заболел, отбежал»

Кирилл Стрельцов прокомментировал свою победу на летнем чемпионате России.

с одним промахом одержал победу в индивидуальной гонке.

«Хочется сказать (спасибо) спонсорским компаниям, которые нас поддерживают... У нас летняя подготовка получилась очень хорошая, почти все без сбоев. Если безболезненно тренироваться – можно показывать результат», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

«В прошлом году первый мой сезон такой получился – без единой медали. Но были определенные проблемы со здоровьем – отбежал, заболел, отбежал, заболел. Тренироваться толком не успевал, поэтому так и получилось у меня.

Я заявился в первую группу, чтобы вести свою гонку, не ориентироваться на кого-то. Прошел все в своем ритме. Хотелось бы отметить Эдуарда Латыпова, с которым на последнем круге смогли чуть-чуть побороться – он догонял, я убегал.

Мы пришли на рубеж вместе, но он стрелял чуть подольше. Я старался убежать, что, может, получилось не так удачно, потому что он финишировал сразу за мной. Поршневу, думаю, кричали на всех подъемах, это его заряжало, поэтому он отыгрывал секунды», – добавил биатлонист.