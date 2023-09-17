Кристина Резцова о возвращении к гонкам: «Представляла себе другое состояние, и это сыграло злую шутку»

Кристина Резцова объяснила, почему нынешнее состояние сыграло с ней «злую шутку».

Сегодня Резцова заняла второе место в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону, выступив за команду ХМАО-Югра-1. Спортсменка пропускала прошлый сезон из-за беременности.

«Полтора месяца назад я начала тренироваться в полной мере по насыщенному хорошему плану. Мы поехали на Семинский перевал, где провели полноценный объемный сбор, а потом спустились в Тюмень, где провели скоростную работу.

Мы не подводились к чемпионату России, просто тренировались. На что готова сейчас, на то и пробежала. Все идет по плану, никакого форсирования не было. Как тренировалась, так и пробежала.

Я раньше много бегала первый этап на Кубке мира, поэтому выбрала его. Эстафета – самая комфортная гонка для меня на любом этапе. Всегда знаю, что делать в контактной борьбе или когда это последний этап.

Какое-то время я тренировалась без винтовки, и это дало знать о себе на первой гонке. Я была не готова к тому, что на мне будет еще вес 4,3 кг. Этого я не рассчитала. Я представляла себе другое состояние, и это сыграло злую шутку», – рассказала двукратный олимпийский призер в эстафетах.