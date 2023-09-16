Сливко о чемпионате России: «Давайте загадаем какую‑нибудь личную медальку. Мой главный соперник – я сама»

Биатлонистка Виктория Сливко назвала себя своим главным соперником.

С 16 по 19 сентября спортсменка выступит на Альфа‑Банк чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

– На этапе Кубка содружества в Сочи вы собрали полный комплект медалей. Какую минимальную цель ставите перед собой на чемпионат России?

– Давайте просто загадаем какую‑нибудь личную медальку. В любом случае я буду стараться показать высокие результаты, потому что чемпионат проходит на родной трассе, на родной земле. Постараемся.

– Есть ли биатлонистки, которых сейчас вы можете назвать своими главными соперницами?

– Мой главный соперник – я сама. Поэтому, в любом случае, я должна побороть себя, а потом уже всех остальных. Нет такого, что я кого‑то персонально хочу обогнать. Хочется просто быть лидером, всего лишь, ха-ха.

– Возвращение Нигматуллиной и Резцовой дает какой‑то дополнительный импульс?

– Очень интересно посмотреть на этих девочек, как они выступят. Ульяна уже пробежала, очень даже достойно, поэтому ждем завтра Кристину, как она после рождения уже второго ребеночка будет себя показывать.

На тренировке я увидела, что девочки все заряженные, все хотят побеждать, все готовы, все тренировались, у всех всё хорошо. Поэтому будем смотреть, наблюдать. Думаю, будет очень интересно, – сказала Сливко «Матч ТВ».

Также биатлонистка поделилась ожиданиями от эстафетных гонок чемпионата России.

«Однозначно, фавориты Свердловская область и Ханты-Мансийск. У них составы – по четыре человека из сборной России. Конечно, не перестану верить и в свою Тюменскую команду.

В этом году она у нас укрепилась – и Ульяна Нигматуллина, и Елена Кручинкина, и Ксения Шнейдер очень достойно выступает, ну и я постараюсь не подвести, выполнить все на высшем уровне и сделать максимум», – цитирует Сливко «Чемпионат».