Ирина Казакевич: «Если мы должны отречься от всего, от страны, то для меня такая Олимпиада неприемлема. Я буду придерживаться рекомендаций от государства»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2026 Политика Ирина Казакевич Чемпионат.com Биатлон

Ирина Казакевич назвала условия, при которых не будет выступать на Олимпиаде.

«На протяжении всей моей карьеры, моего становления государство помогало мне. Мне сложно отделить себя от своей страны, поэтому я думаю, что если критерии не поменяются и не будут более мягкими – возможно, без флага, без гимна, но не такие жесткие в плане, что мы должны отречься от всего, от своей страны – то, наверное, для меня такая Олимпиада неприемлема.

И я буду придерживаться именно рекомендаций от нашего государства», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете.

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25 комментариев

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papadok
Типичная ситуация. С одной стороны - Олимпиада с кучей проблем и, будем откровенны, нулевыми шансами на личный успех, а с другой - междусобойчик в Е-бурге и Москве с гарантированными призовыми.
+29
-2
+27
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Splin
так государство рекомендует решать самим же🤔🤔🤔
+17
-1
+16
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Viks
Ответ Олег Кузнецов
Путин сказал, что спортсмены сами должны решать. Казакевич против вождя?
А она не может, сама решать.
+14
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+12
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Олег Кузнецов
Путин сказал, что спортсмены сами должны решать. Казакевич против вождя?
+14
-3
+11
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den70
"У нас тут конкуренции ноль, а деньги те же", добавила Ирина.
+12
-3
+9
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Viks
Казакевич: «Если мы должны отречься от всего, от страны, то для меня такая Олимпиада неприемлема. Я буду придерживаться рекомендаций от государства» --- Она даже не понимает, что сама себе противоречит.
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maximus388
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою» (с)
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Viks
Жертва пропаганды и пропаган донов. Поздняковых и Матыциных. "Мы должны отречься от своей страны"... Какой бред!
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Melnikov1968
Будешь выступать или нет, разницы никакой, все равно без шансов.
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Сим Сим
Увы, но сейчас государство и страна (народ) живут параллельно.
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Viks
Ответ Eduard Rastryopin
Вообще-то не противоречит,потому что страна и государство не одно и то же. Страна,это территория имеющая определенные границы. Государство - политическая система власти.
Так "неприемлема" или "буду придерживаться рекомендаций"? Так своя жёсткая позиция или буду слушать дядю?
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tiger76
Так и жители гитлеровской Германии говорили
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catcher69
Ответ maximus388
Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою» (с)
Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.
Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.
Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.
И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
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veramarso
Значит есть официальная версия "рекомендаций" и негласная.
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maximus388
Ответ catcher69
Устал я жить в родном краю В тоске по гречневым просторам, Покину хижину мою, Уйду бродягою и вором. Пойду по белым кудрям дня Искать убогое жилище. И друг любимый на меня Наточит нож за голенище. Весной и солнцем на лугу Обвита желтая дорога, И та, чье имя берегу, Меня прогонит от порога. И вновь вернуся в отчий дом, Чужою радостью утешусь, В зеленый вечер под окном На рукаве своем повешусь.
"Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором."

Подобный дауншифтинг подойдет не всем. И если уж взялись цитировать, то делайте это до конца.

"А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора."
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тоторо
Ответ Viks
А она не может, сама решать.
за нее папа шашилов решит
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Тимур Галимзянов
Говорить легче, когда не твоя олимпиада через год(
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Red Sonya
У государства нет рекомендаций. Они есть только у находящихся у власти людей
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catcher69
кто-нибудь когда-нибудь и где-нибудь опубликует то что они должны подписать или это топ-сикрет документ ???
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Григ77
Ирина лидер российского биатлона ?
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Владислав Васильков
Зарплата...
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