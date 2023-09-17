Ирина Казакевич: «Если мы должны отречься от всего, от страны, то для меня такая Олимпиада неприемлема. Я буду придерживаться рекомендаций от государства»

Ирина Казакевич назвала условия, при которых не будет выступать на Олимпиаде.

«На протяжении всей моей карьеры, моего становления государство помогало мне. Мне сложно отделить себя от своей страны, поэтому я думаю, что если критерии не поменяются и не будут более мягкими – возможно, без флага, без гимна, но не такие жесткие в плане, что мы должны отречься от всего, от своей страны – то, наверное, для меня такая Олимпиада неприемлема.

И я буду придерживаться именно рекомендаций от нашего государства», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?