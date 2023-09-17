Ирина Казакевич: «Если мы должны отречься от всего, от страны, то для меня такая Олимпиада неприемлема. Я буду придерживаться рекомендаций от государства»
Ирина Казакевич назвала условия, при которых не будет выступать на Олимпиаде.
«На протяжении всей моей карьеры, моего становления государство помогало мне. Мне сложно отделить себя от своей страны, поэтому я думаю, что если критерии не поменяются и не будут более мягкими – возможно, без флага, без гимна, но не такие жесткие в плане, что мы должны отречься от всего, от своей страны – то, наверное, для меня такая Олимпиада неприемлема.
И я буду придерживаться именно рекомендаций от нашего государства», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
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«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою» (с)
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.
Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.
Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.
И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
Уйду бродягою и вором."
Подобный дауншифтинг подойдет не всем. И если уж взялись цитировать, то делайте это до конца.
"А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора."