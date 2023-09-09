Виктория Сливко: «Казакевич мне придавала большую мотивацию. Я видела ее промахи и понимала, что с ней справиться могу только на рубеже»

Виктория Сливко оценила свою победу в пасьюте на Кубке Содружества в Сочи.

Сегодня российская биатлонистка финишировала первой, не допустив промахов.

«Очень тяжело сегодня было прям с первых метров, поэтому надеялась только на стрельбу. Я вообще очень счастлива, потому что стоя было тяжело стрелять. Сочи – это очень сложно.

Я пристрелялась что лежа, что стоя – все в десятку. На стойке вообще все в лежку попадала. Поэтому я сегодня подумала: Вик, ты в лежку стреляешь, какие могут быть промахи? Ну и Ирина Казакевич, конечно, мне придавала большую мотивацию, потому что я видела ее промахи и понимала, что с ней справиться могу только на рубеже.

После четвертой стрельбы знала уже, что доеду до золота. Умру, на коленях, но добегу.

Самое сложное для меня завтра будет – это первый спуск, потому что у меня проблемы со спусками. Сегодня я лучше спускалась, чем на спринте, но там мы побежим толпой. Будет страшно, но в прошлом году как-то спустилась», – сказала Сливко в эфире на «Матч ТВ».