Наталия Шевченко: «У меня пока мотивации хватает выступать в России. Не была ведь на Кубке мира, мне туда пока не сильно хочется»

Биатлонистка Наталия Шевченко объяснила, почему не сильно хочет на Кубок мира.

В прошлом сезоне Шевченко стала трехкратной чемпионкой России.

– Ситуация с допуском наших олимпийцев в Париж-2024 крайне туманна. Еще более непонятен наш статус на «белой» Олимпиаде-2026. Дмитрий Губерниев, например, говорит, что мы никуда не поедем. Вы тоже так считаете?

– Надежда умирает последней. Но я тоже реально оцениваю ситуацию. Не верю, что нас допустят. Нас даже на Кубок мира по биатлону не пускают ни в каком статусе.

– Как быть и как искать мотивацию?

– У меня пока мотивации хватает, чтобы выступать в России. Все из-за того, что я не знаю, что такое Кубок мира по биатлону. Не была ведь там. Мне туда пока не сильно хочется. Пока здесь буду бороться.

Но если допустят, то это будет хорошо. И если Олимпиада для нас состоится, тоже будет замечательно. Если честно, в голове на этот период уже есть планы. Есть планы на дальнейшую жизнь, – сказала Шевченко.