Павел Ростовцев: «Мы пристреливаемся и ведем подготовку к Олимпиаде 2026 года. Резерв есть»

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Павел Ростовцев рассказал о подготовке российских биатлонистов к Олимпиаде-2026.

«В этом году, согласно решению тренерского совета, у нас шесть юниоров включены в состав. Обратите внимание на Дениса Иродова, Олега Домичека. Это наши лучшие юниоры в прошлом сезоне. Планы на них оптимистичные. По мнению тренеров, подготовку они прошли хорошо.

Из девушек Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина готовятся. Плюс Кира Дюжева и Юлия Шиллер. Они тоже лучшие. Все отмечают большой потенциал Киры Дюжевой. Несмотря на пропуск прошлого сезона, тренерский штаб посчитал, что она имеет потенциал.

Все-таки мы пристреливаемся и ведем подготовку к Олимпиаде 2026 года, это будет среднегорье. Очень важно найти спортсменов, которые быстро бегают и метко стреляют на высоте. Считаем, что Кира Дюжева к таким атлетам может быть причислена. Резерв есть», – заявил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев.

Также Ростовцев отметил, что подготовка к сезону-2023/24 прошла более равномерно по сравнению с предыдущим.

«Все тренировочные мероприятия, которые были запланированы в межсезонье, мы реализовали. Подготовка к сезону-2023/2024 прошла более равномерно, чем в прошлом году. Травм и болезней, тьфу-тьфу, не было. Надеюсь, так и закончим подготовительный период.

Готовимся к зиме, к нашему главному старту сезона – Спартакиаде сильнейших спортсменов», – сказал Ростовцев.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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16 комментариев

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DenizKios
Старая песня
Кубок мира не важен, готовимся к чемпионату мира
Чемпионат мира не важен, готовимся к олимпиаде
Олимпиада??? Обкатываем состав к следующей олимпиаде)
+6
0
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Сим Сим
Олимпиада 2026? Кто-то думает что он уйдёт?
+6
-1
+5
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Барин
Ещё один методичку проштудировал)
+3
0
+3
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encaro_one
Если не засовывать молодежь в Росгвардию и ВС за окладами, то может и будут участвовать.
Старички то сплошные "номинальные" офицеры
+2
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JL JL
Веди-веди. Хотя сам понимает, уверена, что никакая ОИ не светит по определению.
+2
0
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kutavlik
Ню-ню...ОИ-2026, говоришь...
+1
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Ilya Kurepa
по каким мишеням ростовцев пристреливается??
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Andreir888
Паша, ты сделал мой день!👍🤦‍♂️
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Рома Студилов
Резерв есть . Мозгов нет .
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Dmitriy Korchagin
Пашка такой классный - в чем-то наивный, где-то недалекий, но душка определенно!)
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statistic5
пристреливаемся...
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milan111
Ну тут проще застрелиться…никакой Олимпиады - 2026 не будет
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Глеб Саратов
Ответ encaro_one
Если не засовывать молодежь в Росгвардию и ВС за окладами, то может и будут участвовать. Старички то сплошные "номинальные" офицеры
у молодёжи, наверно, свой мозг должен быть
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