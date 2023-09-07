Павел Ростовцев: «Мы пристреливаемся и ведем подготовку к Олимпиаде 2026 года. Резерв есть»

Павел Ростовцев рассказал о подготовке российских биатлонистов к Олимпиаде-2026.

«В этом году, согласно решению тренерского совета, у нас шесть юниоров включены в состав. Обратите внимание на Дениса Иродова, Олега Домичека. Это наши лучшие юниоры в прошлом сезоне. Планы на них оптимистичные. По мнению тренеров, подготовку они прошли хорошо.

Из девушек Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина готовятся. Плюс Кира Дюжева и Юлия Шиллер. Они тоже лучшие. Все отмечают большой потенциал Киры Дюжевой. Несмотря на пропуск прошлого сезона, тренерский штаб посчитал, что она имеет потенциал.

Все-таки мы пристреливаемся и ведем подготовку к Олимпиаде 2026 года, это будет среднегорье. Очень важно найти спортсменов, которые быстро бегают и метко стреляют на высоте. Считаем, что Кира Дюжева к таким атлетам может быть причислена. Резерв есть», – заявил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев.

Также Ростовцев отметил, что подготовка к сезону-2023/24 прошла более равномерно по сравнению с предыдущим.

«Все тренировочные мероприятия, которые были запланированы в межсезонье, мы реализовали. Подготовка к сезону-2023/2024 прошла более равномерно, чем в прошлом году. Травм и болезней, тьфу-тьфу, не было. Надеюсь, так и закончим подготовительный период.

Готовимся к зиме, к нашему главному старту сезона – Спартакиаде сильнейших спортсменов», – сказал Ростовцев.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.