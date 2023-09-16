Латыпов о 2-м месте в спринте: «Видно, что я полпроцента недоработал»

Трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов оценил свое выступление в спринте на Альфа-Банк чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Сегодня спортсмен занял второе место в спринте, допустив 1 промах и на 2,3 секунды отстав от Петра Пащенко.

«Последний спуск немножко недоработал. Там +3 три секунды сказали, я вроде включился, но понимаю, что мог еще сильнее. Думал, что достаточно. Были маленькие мелочи, которые могли повлиять на сегодняшнюю гонку. Не знаю, отыграл бы или не отыграл еще пару секунд, но был бы очень близко. По крайней мере, я бы сделал все возможное. Видно, что я полпроцента недоработал.

Мне говорили, что я постепенно отыгрываю. Но на второй части дистанции информации не было, так что я не знал, на каком отрыве идет Петр Пащенко. Только вот остался этот последний подъем, буквально там 200 м до финиша – вот там мне сказали, что 3 секунды, и я включился на максимум. Вот и говорю, что мог сильнее там отработать.

Пащенко – это сюрприз? Думаю, что нет, он был готов еще в Сочи, но у него были неполадки с винтовкой и он не смог показать хороший результат. Я и думал, что он сегодня будет очень сильно бежать. И вот он точно стрелял еще», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».